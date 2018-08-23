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14 вредных советов, как испортить отношения с бездетной подругой
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14 вредных советов, как испортить отношения с бездетной подругой 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Посвятите её во все подробности домашнего быта. Расскажите о рецепте приготовления супчика, о том, какой прикорм предпочитает ваш малыш и на что у него красные щёчки. И да, не забудьте показать испачканный подгузник, чтобы обсудить стул крохи. Ваша подруга только за этим к вам и приходит.
И в подробности здоровья тоже. Малыш недавно переболел ОРВИ? Расскажите в красках! После родов появился эндометриоз? Подруге необходимо знать об этом, а ещё обо всех подробностях ваших родов и послеродового восстановления.
Общайтесь только на вашей территории. К чему эти встречи в кофейнях, совместные экскурсии и походы в спа? Только и думать, куда детей оставить! Лучше пообщаться у вас дома, на привычной кухонке, намывая при этом тарелки. Вы с малышами, вам можно!
Дружите семьёй. Конечно, ведь вы уже не одна, у вас есть муж и дети. А значит, подруга обязана дружить с вашими детьми, выслушивать вашего супруга, приглашать к себе домой только огромной толпой, убирать поломанные стулья и разбитые малышами тарелки.
Расскажите о бессмысленности её личной жизни. Парень, который за две недели знакомства до сих пор не надел кольцо на палец и не попросил родить троих детей — несерьёзен. А все прогулки под луной, встречи в барах и пламенные сообщения в твиттере — ерунда. Значение имеют лишь муж и дети. Да-да, хорошенько объясните это ей.
Не слушайте до конца. «Расскажи мне что-нибудь, а то мне так скучно!» — стандартная фраза, с которой стоит начинать, ведь незамужняя подруга — словно интересное кино или новая книга. Ну а потом, когда рассказ достигнет кульминации, не забудьте отвлечься на кроху, а лучше оборвать: «Ой, мне уже пора ребёнка укладывать! Потом договорим!».
Жалуйтесь на своего супруга. Лучше рассказывать всё, до мелочей, особенно во время ссор и разногласий. И не важно, что она, скорее всего, будет осуждать его и дальше, когда вы помиритесь.
Разрешайте осуждать вашего мужа. «Опять за компьютером сидит, даже не поднялся встретить», « А мусор он у тебя совсем не выносит», «А у него всегда глаз немного косил?» — чем больше таких высказываний в адрес вашего мужа вы допустите, тем интереснее проверять свои нервы. Любопытно, на какой фразе вы взорвётесь?
Позволяйте воспитывать ваших детей. У подруги нет детей, а у вас есть? Так почему бы не поделиться? Пусть воспитывает, делает замечания, учит. Заодно и вас научит их воспитывать… Чуть позже…
Пришла — посиди с ребёнком. А зачем тогда ещё дружба, как не помогать? Раз уж зашла в гости, пусть потаскает малыша на ручках, покормит пюрешкой, и … да, конечно же, кроха срыгнёт или пописает на её платье, а вы посмеётесь. Это классика! Учись, подруга, пригодится!
Обсуждайте других. Особенно образом жизни похожих на неё, ещё не обзаведённых семьей. «Ночами гуляет, ни детей ни плетей у неё», «И когда она за ум возьмётся?!», «Нет, это, разумеется, не про тебя, ты не такая…».
Говорите с позиции своего опыта. Вы уже на ступени выше её, это бесспорно, и надо всячески об этом напоминать: «Я-то знаю, я уже замужем, это ты ещё вольная да несведущая!».
Чаще напоминайте, что у неё детей нет. «Вот когда заведёшь своих, тогда и говори» или «Роди сначала!», « Чья бы мычала!»… В общем, фраз много, и говорить их можно весело. Шутливые же! Впрочем, не для всех…
Жалейте её. А как иначе, ведь она такая несчастная, неустроенная?! «Ничего, ничего, всё случится, и ты тоже выйдешь замуж! Ты, главное, верь!».
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