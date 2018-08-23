Как испортить отношения с бездетной подругой

Родила ребёнка и — прощай, подруга, ведь семейным можно дружить только с семейными… Истина или выдумка? А может, всё дело в общении? В общем, если вы думаете также и мечтаете разогнать всех незамужних подруг, читайте наши вредные советы.