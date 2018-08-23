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За кадром ток-шоу «ДНК»
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За кадром ток-шоу «ДНК» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Место действия: ток-шоу «ДНК» (НТВ). Тема: «Гражданская жена бесплодного мужчины умоляет сделать для него тест ДНК». Участники: ведущий Александр Колтовой, жена героя Анна, подруга жены, любовница героя и ее малолетняя дочь, главный герой — певец-диджей Максим Тегелешкин (далее — муж), певец Владимир Брилев, народная артистка России Ирина Мирошниченко, юрист, пародистка, врач, диджей Грув. Ведущий: — За его долги по алиментам могут арестовать ее имущество. Как же ее бесплодный гражданский муж стал отцом? И кто ему родил? Жена: — Здравствуйте! Мой муж — диджей, певец в караоке. Ему родила женщина, с которой он познакомился в клубе. Ведущий: — Ваш гражданский муж знал, что станет отцом? Жена: — Да, она ему сказала. Ведущий: — Эта новость его обрадовала? Жена: — Мне кажется, он был в шоке. Радости было мало. Ведущий: — Что же она хочет? Жена: — Посадить его. Ведущий: — За что? Жена: — За то, что не платит алименты. Хочет, чтобы он просто сидел в тюрьме. Ведущий: — Есть ли долг по алиментам? Жена: — Около 300 тысяч. Приставы постоянно приходят. Один раз прихожу — они мультиварку, которую мне бабушка подарила, пакуют! Ведущий: — Почему вы считаете, что эта женщина не могла родить ему ребенка? Жена: — Мы живем вместе четыре года, у нас детей нет. У меня все в порядке, я обследовалась. Он бесплоден. Ведущий: — Когда она забеременела? Жена: — Незадолго до того, как мы начали жить вместе. Ведущий: — То есть, получается, он ушел от беременной подруги! Женщина не отступила от своей мечты засадить бывшего за решетку. Певец: — Тогда понятен гнев брошенной женщины, которая хочет посадить вашего мужа в тюрьму! Любовница, она же мать (входит): — Когда я подала на алименты, был суд. Он добровольно признал дочь. Я уверена на 100%. Ведущий: — Как вы познакомились? Любовница: — Мы были с подругами в караоке-клубе у нас в Улан-Удэ. Он начал заказывать песни для меня. Пел красиво. Ведущий: — Хорошие песни? Любовница: — Да, Стаса Михайлова пел. «Все для тебя». Несколько раз. DJ Грув (растерянно): — Когда деньги платят, почему бы не поздравить? Любовница: — Он присел к нам за стол. Ночевала я уже не одна. Певец (потирая ладошки): — То есть «ту-ту-ту» случилось в первую ночь? Ведущий: — Парень оказался хорош в постели? Любовница (меланхолично): — Хорош. Ведущий: — После этого он вам звонил? Любовница: — Ну да, часа через два. Ведущий: — Ему было мало? Оказался такой ненасытный? Любовница (меланхолично): — Да. Эксперт (вдохновенно): — А может, это она — богиня? Ведущий: — Он говорил вам, что бесплоден? Любовница: — Нет, наоборот. Сказал, что у него есть дочь и она живет с мамой в Гусиноозерске (Бурятия). После того как я родила, он звонил мне пьяный и говорил: «Я хочу семью, но жить будем у вас». А я живу не одна — с сестрой и ее ребенком. Это было невозможно. Тогда он сказал: «Я вас не потяну». Иногда звонил… (Негодование в студии.) Пародистка: — А я была в такой ситуации! Подняла в семье этот вопрос, и мой гениальный папа сказал шикарную вещь: «Это здорово — быть мамой! Рожай, мы поможем». И теперь отец моего ребенка ищет меня из Монреаля, пишет мне, а его блокирую! (В студию заходит виновник торжества Максим.) Муж (обращаясь к любовнице): — Ты чё врешь-то, ***, овца, что ли? Развела здесь балаган. Ведущий: — Почему вы на суде признали ребенка, а теперь требуете ДНК-тест? Юрист: — Потому что она не требовала от него алиментов тогда, а теперь требует. Муж: — Нет, просто ребенок начал подрастать и все друзья мне говорят, что он на меня не похож. Я реально бесплоден. Ведущий: — Почему вы не женитесь? Жена: — Я сама не хочу, потому что приставы вынесут все! Пародистка: — Если ДНК-тест окажется положительным, что вы будете делать? Муж: — Помогать. Подруга жены: — Чем ты будешь помогать? Бэушное платье принесешь в очередной раз? Ирина Мирошниченко (обращаясь к любовнице): — Может, не надо вам по судам ходить? Любовница: — Но кушать на что-то надо? Он сам говорил, что будет помогать деньгами. А когда я звонила в назначенный день, телефон был отключен. К тому же постоянно пишет про смертельную болезнь. (Муж лукаво улыбается.) Ведущий: — Максим, вы больны? Муж (изменившись в лице): — Ну не то чтобы… Просто врачи дали мне понять, что анализы говорят о вероятности онкологии. Ведущий: — Мы провели обследование Максима, внимание на экран! (Сюжет о том, что у мужа брали анализы, смертельной болезни не выявлено.) Ведущий: — С вашего позволения мы пригласим дочь, хорошо? Лерочка, иди к нам. Лерочка, ты знаешь, кто эти дяди? Дочь: — Дяди. Ведущий: — И не поспоришь… (Камера дает крупный план глаз мужа — там ничего нет.) (В студию приглашают специалиста по ДНК — тест подтверждает отцовство на 99,9%.) Ведущий: — Как ощущения, Максим? Муж: — Теперь я точно уверен, что это мой ребенок. Ведущий (любовнице): — А вы как? Любовница: — У меня не было сомнений. Ведущий: — Будете теперь упекать Максима за решетку? Любовница: — Буду. Жена: — Я поняла, что это его ребенок. Значит, мы плохо старались. Ведущий: — Вы по-прежнему любите его? Жена: — Да. (В студию заводят дочь, сажают на коленки к мужу.) Муж: — Помнишь меня? Дочь: — Да. Муж: — Ничего себе. Ведущий: — Что сейчас чувствуете, Максим? Муж: — Облегчение (начинает плакать, прижавшись носом к макушке дочери).
Фото: НТВ.
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