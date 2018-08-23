25 секретов путешествия с детьми от самых популярных инстамам

Некоторые считают, что путешествия с маленькими детьми доставляют только хлопоты. Но счастливые улыбки мам-блогеров из инстаграма говорят об обратном. Специально для Passion.ru 5 инстамам поделились своими секретными лайфхаками о том, как сделать путешествие с детьми легче и веселее — некоторые советы вас очень удивят!

Екатерина @katyabatova 33 года

Дети: Ян 5 лет, Ая 2 года

Откуда: живут в путешествиях уже 5 лет Каждое путешествие — это приключение. А путешествия с детьми — это приключения в квадрате. Это не всегда просто и не всегда про отдых родителей, но это всегда интересно, ярко и в самое сердце. Удивленные глаза наших детей, их восторженные возгласы и воспоминания — лучшая награда и успокоительное.

Большинство родителей боятся именно дороги и замкнутого пространства с детьми. И это обоснованно. Ребенку действительно сложно усидеть на месте длительное время. Поэтому я дам главный совет, который считаю самым важным.

Дети чувствую нас и «зеркалят» намного сильнее, чем может показаться. Поэтому спокойный родитель — это уже процентов 80 успеха в любом деле. Можно завалить малыша игрушками, но если мама «на взводе», то не ждите спокойного пути.

Также не советую брать с собой полквартиры на случай «а вдруг». Возьмите пару любимых игрушек, книжку и медицинскую страховку. В новой стране ребенка всегда можно и нужно завлекать чем-то ещё неизвестным для него. Если это море, то песок и плавание. Если это лес, то костры, сбор ягод и ловля рыбы. В любом городе найдется, чем удивить и что показать малышам. И если вам кажется, что они еще маленькие и не запомнят, то вам это только кажется. Мой сын в три года рассказывал, что с ним было в год и три месяца. Для меня такие истории самые показательные.

Да, поездки с детьми это энергозатратно и отдохнуть в стиле «релакс» вряд ли получится. Для таких случаев нужны няни, бабушки или отели с детской анимацией. Если же вы решите отправиться в увлекательное путешествие с детьми, то получите свою личную лучшую награду. Потому что путешествия очень объединяют родителей и детей; развивают малышей; напитывают знаниями о новом детей постарше; дарят чувство свободы и понимание, какая прекрасная у нас планета; и главное — показывают нашим детям, что все мы очень разные, но по сути все одинаковые, а границы не более, чем условности.

Тина @tinatinka 31 год Дети: Даня, 3 года

Откуда: Сочи

Что важно знать о путешествиях с ребенком? То, что они никогда не будут такими, как были до него! Примите это и научитесь получать удовольствие! Как?! Пойдём по списку.

1. Маршруты. Продумайте их заранее, но будьте готовы к тому, что все пойдет не по плану. Тем не менее, лучше быть вооруженными и всегда иметь под рукой альтернативу. Выбирайте легкие, доступные тропы, чередуйте интересные для вас и ребенка места, продумайте остановки в парках и на детских площадках, используйте дневной сон (если таковой у дитя имеется) для ваших личных желаний, ну или музеев, в которых бодрствующий шилопоп только наведёт кипишу.

2. Превратите путешествие в приключение!Вовлеките детей в игру: придумайте для них квест или поиски клада. Задания и загадки добавят им азарта и интереса к процессу изучения новых мест. Самое простое — распечатать чек-лист с фотографиями деталей тех мест, которые вы планируете посетить, а ребенок, как Шерлок, должен будет отмечать задание как «выполненное» при обнаружении «улики».

3. Не нагружайте себя!Поверьте, в семейный трип можно отправиться с одним чемоданом. Лишний груз — это лишний напряг и нервы для вас. Ребёнку в большинстве случаев нужно лишь наше внимание, а не тонны игрушек. Мелкие безделушки можно купить и на месте, закачать в телефон мультики на экстренный случай, для дороги и ожидания в кафе взять «залипалки» типа журналов с наклейками, пазла или мягкого конструктора.

4. Перемещения и длительные переездылучше подгадать под дневной или ночной сон. Малыш спокойно подремлет, а вы доберетесь до нужного места.

5. Не бойтесь брать с собой друзей!Лишние глаза и руки будут для вас огромной помощью. Поручите им что-то несложное и приятное: поиграть вместе на площадке или в игровой зоне, погулять в парке, да просто приглядеть и ненадолго отвлечь, пока вы сможете чуть расслабиться и переключиться. Если у друзей есть свои дети — тоже плюс. Помещаете всю детвору в развлекательный центр под присмотр няни — и убегаете в разных направлениях! Шучу! Хотя…

6. Не забывайте о себе и своих желаниях. Утренний бассейн, пока папа с малышом еще спят в номере, пикник в парке в обеденный сончас, романтический ужин вдвоем на закате, пока дитя уснуло после активного дня — все возможно!

7. Не пытайтесь объять необъятное. Двигайтесь в размеренном темпе, не расстраивайтесь, если куда-то не получается попасть. Получайте удовольствие от момента здесь и сейчас. Представьте себя жителями нового города, бродите по его улочкам, болтайте с местными жителями, заглядывайте в кафешки, впитывайте атмосферу, излучайте любовь.

Дарья @puzojitel_lev 29 лет Дети: Лев 2 года

Откуда: Москва

Расскажу про перелеты с малышом. Недавно состоялся наш третий перелет со Львом Георгичем за 11 месяцев. Урок я вынесла после первых двух и разработала для себя ряд правил.

Ночной перелет. Если есть возможность брать ночной перелет — бери. Так малыш может спокойно спать в коляске пока, сдаешь багаж, проходишь регистрацию, досмотры. Плюс в нашем случае ещё в том, что мы не теряем дни в отеле. Были дневные рейсы и можно было потерять 1,5 дня оплаченного отпуска!

Коляска. За коляску можно не переживать. Какая бы она ни была, ее можно везти до трапа самолёта. После забирать там же или вместе с багажом.

Люлька. Заранее лучше узнать, есть ли в самолете специальная люлька. При ночном полете особенно нужна (нам не повезло, ее не было).

Воду и детское питаниеможно брать с собой в ручную кладь в любом адекватном количестве. У нас было 4 банки пюре, 2 бутылки воды по 0,33, бананы, яблоки — никто и слова не сказал.

Без очереди. С ребенком везде идите без очереди, не стесняйтесь, особенно, когда он у вас на руках. Сотрудники аэропорта обычно сами подзывают.

Лифт. Не надо тащить ребенка и коляску на себе: обычно везде есть лифты.

Не переживайте за пассажиров, когда ребенок плачет в самолете — лучше поймите причину плача. У нас все было спокойно, но впереди ещё обратный перелет.

Муж. Возьмите с собой папу-мужа обязательно. Вроде бы, ничего не забыла. Крайне важен последний пункт и немаловажный первый.

София @sososonyash 33 года

Дети: Ия 9 лет, Иванка 6 лет, Соломия 4 года

Откуда: Швейцария

У меня три дочки разного возраста. Летаем мы с 2 месяцев средней дочки. Летать с детьми до 6 месяцев — это вообще сказка для меня: малыши спят и пьют молочко.

С тремя я нашла следующий выход. Чтобы дорога до места отдыха или приключений была не менее интересной и не очень утомительной для всех членов семьи, я покупаю сюрпризные наборы со всякой мелочевкой: раскраски, мини-конструкторы, наборчики для лепки или делания браслетов, головоломки, паззлы — в общем, все, что подскажет ваша фантазия.

Этот вариант шикарно занимает детей от 3 лет надолго. Для деток до 2 лет я тоже брала сюрпризную коробочку, которую нужно долго разворачивать: я прячу ее обычно в 10 слоёв разнофактурных бумажек — фольга, пакетик, цветная бумага, гофре и т.д. А в коробке обычно набор пластиковых разноцветных стаканчиков.

И, конечно, Ipad с предварительно загруженными мультиками. Еще я всегда беру книги, и мы много придумываем историй во время перелетов. Недавно, перед предстоящим 9-часовым полетом, мои старшие дочки сказали, что они не так хотят на остров, как лететь в самолете. Наши путешествия теперь приносят минимум стресса и намного больше радости! Чего и вам желаю от всей души.

Анна @anna4ervonnaya 29 лет Дети: Станислав 5 лет, Платон 2 года

Откуда: живут в путешествиях 2 года

Залог комфортного путешествия с детьми — грамотно сформированная ручная кладь. Самое первое — представьте, что ваш багаж улетел в другой аэропорт и будет дня через три. Представили? Вот исходя из этого и формируете содержимое.

Документы. Очевидный пункт, правда? Но когда мы первый раз поехали с ребенком (из Москвы в Питер, спонтанная поездка на Новый год, Стасу — два месяца) мы не взяли на него билет, и свидетельство о рождении дома оставили. Просто не подумали, ага! К чему это я: тщательно изучите информацию о необходимом перечне бумаг и заранее сделайте сканы всех важных документов на всякий случай.

Телефон, зарядное устройствои — внимание! — запасное зарядное устройство. Поднимите-ка руку все, кто оставлял свои шнурочки в отелях и аэропортах? Плюс портативный аккумулятор — отличная штука, берите не пожалеете!

Аптечка. Отдельная маленькая сумочка, которая должна быть всегда с вами и в ресторане, и на пляже, и в аэропорту: жаропонижающее, антигистаминное средство, антисептик, пластырь, бинт, смекта. И Капли Баха ещё, маст хэв для всех тревожных (а бывают другие?!) мам. Детям тоже можно. А иногда и нужно.

Фляжка. В крупных аэропортах есть фонтанчики с питьевой водой, поищите. С помощью этого нехитрого девайса вы сможете пить достаточно во время ожидания рейса и взять полную с собой на борт, не потратив ни копейки.

Мелкие сытные перекусы. Важный нюанс: не слишком сладкие/соленые/острые, не пачкающиеся и не крошащиеся! Что же за чудо такое, спросите? Ну например: яблоки, морковные дольки, сыроедные хлебцы, батончики из сухофруктов типа Bite, замоченные заранее орешки — кешью, фундук, миндаль.

Влажные салфетки, платочки, пара маленьких полиэтиленовых пакетиков и один большой. Пригодится для мелкого мусора или испачканной одежды.

Полотенце. Супертонкое, компактное и быстро сохнущее полотенце из микрофибры, а лучше два: большое и маленькое. Искать в Decathlon. Последнее пригодится по прямому назначению — мне вот даже после короткого перелета хочется умыться. А большим можно и укрыться, оно тепленькое, и постелить, чтобы прилечь в случае задержки рейса.

Компактный блендервыручит сразу по прибытию на место, пока вы еще не разобрались, куда пойти, и деньги поменять не успели, а поесть уже хочется. Берете с собой сухую овсянку, финики, бананы в этом же стакане — все это взбиваете с водой — вуаля, сытное и вкусное начало дня для всей семьи! Даже маленький ребенок из такого стаканчика да с трубочкой выпьет с удовольствием!

Смена одежды и белья, чтобы в случае чего хватило на пару дней. Одну сменную футболку прямо поверх всего положите, никогда не знаешь, в какой момент муж прольет на тебя кофе или ребенок обнимет шоколадными руками. И косметичка.

Пожалуй, это все, с таким набором вы точно не пропадете, даже если основной чемодан вдруг затеряется в пути!

Фото: Sutterstock, Instagram