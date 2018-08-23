Как властные бабушки и дедушки невольно ломают психику собственным внукам

Если бабушка или дедушка прессует маму или папу, это обязательно отразится на психике ребенка, даже если он лично в этом не участвует. Как понять, что ситуация начинает выходить за рамки дозволенного?

Рассказывает Анна-Ирина Яблочкина, профайлер, социальный психолог, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги.

Анна-Ирина Яблочкина

Помните сюжет сказки о Маугли? В ней мать-волчица билась за человеческого детеныша сначала перед стаей, потом перед тигром Шерханом. Чьи интересы она защищала — свои или детеныша? Конечно, детеныша. Сработал материнский инстинкт.

Предположим, волчице не удалось доказать, что Маугли — полноправный член стаи и ее сын. Тогда Маугли становится просто добычей и съедается стаей волков даже раньше, чем Шерханом.

А теперь вспомните: встречали вы в живой природе, чтобы за одного детеныша бились две разные самки — каждая с претензией стать ему мамой? А битву между бабушкой и матерью за право воспитать детеныша в живой природе встречали? Вот именно.

А заметили почему? Потому что в природе все просто. Вопросы власти и доминирования связаны только с выживанием, продолжением и сохранением рода, улучшением породы. Все. Других причин нет.

Человек же существо социальное, потому пошел намного дальше. Ради подтверждения своего статуса и социальной власти человек готов на все.

Даже на самоуничтожение, уничтожение своих родных и, что совсем нелогично, на уничтожение своего же генетического потомства — детей, внуков.

Только у людей есть функция воевать с близкими не ради выживания, а ради самоудовлетворения.

На этом стояли, стоят и будут стоять все виды эмоционального насилия и асоциального поведения.

Мы уже успели порассуждать, кто такой абьюзер, в предыдущей статье. Теперь рассмотрим эмоциональное насилие между тремя поколениями: родители, дети, внуки…

Как старшее поколение давит на взрослых детей

Берем реальную жизненную ситуацию. Вы — взрослый человек. У вас есть собственные дети или один ребенок. Вы живете с родителями или отдельно, но приезжаете к ним в гости.

Независимо от уровня вашего дохода, социальной значимости в обществе, успешности карьеры, самодостаточности, вы постоянно подвергаетесь психатаке, давлению, эмоциональному насилию со стороны СОБСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ.

Второй, «мягкий» вариант — эмоциональное насилие от родителей вашей половинки: свекр-свекровь или тесть-теща. Почему мягкий? Нет общей генетики, общих травмирующих воспоминаний, накопленной с детства боли.

Все было нормально. Отношения как-то притерлись. Все привыкли подстраиваться и договариваться. Все как у всех: обходили острые углы, наслаждались полезностями и приятностями общения. Пока не родились дети.

Как образцовый ребенок своих родителей, вы принимаете от них помощь, советы, подарки и деньги и даже просите посидеть с внуками.

Ничего криминального. Так?!

И уже через короткое время вдруг перестаете понимать, что происходит: на вас обрушивается лавина уничтожения и ненависти. ВСЕ, что вы делаете, все не так. Вы ничего не делаете в принципе. Вы ничего не умеете и ни на что не способны. Причем это все одновременно.

Вам нельзя рожать и иметь детей. Вы — ужасный человек.

В пиковых вариантах вы «проститутка», «наркоманка», «алкоголичка» и все одновременно.

Бездоказательно, огульно, лишь бы сделать вам больно.

Неважно, что вы выпиваете максимум бокал шампанского в Новый год, не курите вообще, наркотики видели лишь в криминальной хронике по телевизору.

Но эти нежно любящие вас люди (а они вам все время напоминают, что «Мы любим тебя, ты не забудь!») с упорством, достойным борца на ринге, терроризируют вас с утра до вечера и с вечера до утра. Их рот никогда не закрывается. Негатив сыпется на вас круглосуточно. Даже застолья не спасают. Совместные приемы пищи превращаются в пытку. Перерыв на неглубокий сон с 0:00 до 7:00 (если еще повезет), в котором кошмары дня вас снова догоняют. Конечно, понимаем: ничего нормального и раньше не было. Была иллюзия любви и хороших отношений. Поверхностность всегда была в моде.

И да, вы бы все это стерпели… У вас большое любящее сердце, и вы умеете прощать, любить и принимать родителей такими, какие они есть, кто бы их там таких прекрасных ни создал… Но!

Возникает самый сильный повод задуматься: что не так? Повод — дети.

Кто ответственен за их эмоциональное равновесие, психическое здоровье? Кто должен их воспитывать, показывать мир, прививать полезные ценности, мораль, стандарты взаимодействия в обществе? Кто должен обучать социальным навыкам поведения и общения? Родители!

Поэтому не забывайте следующее.

1. Ребенок все слышит и видит. С первых дней жизни. С первого вдоха. Ежедневное унижение, оскорбление и обесценивание родителей разрушает не только детскую психику. Идет постоянное убедительное негативное воздействие на генетический материал.

Мы все на 50% мама, на 50% папа.

Удар по нашим родителям — это прямой удар по нашей генетике — структуре ДНК.

Результат: с каждым годом растет процент детских аллергий (причем на все подряд), детских диабетов, нарушений иммунитета, аутоиммунных заболеваний в самом нежном возрасте.

2. Ребенок оказывается сразу между молотом и наковальней. Природой задумана возможность выживания через привязанность ко всем членам семьи, рода. Принцип «Вместе мы сила», «Пока мы едины, мы непобедимы» спасал многие семьи на протяжении веков. Однако вспомним: что нас спасает, может нас и уничтожить. Семья, например.

Как бабушки и дедушки невольно ломают психику собственным внукам

Есть проверенные историей способы, как разрушить здоровую привязанность и доверие в семье.

Например, через голову ребенка в разговоре с третьими лицами (подругами, в очереди в магазине, на приеме у врача и так далее) употреблять такие фразы: «Я всегда говорила, что моя дочь не способна никого нормально воспитать. Кто еще позаботится о нашем внуке, если не мы? Бедный ребенок никому не нужен, кроме нас».

Или говорить самому ребенку: «Не слушай, что говорит твоя мать. Твоя мать ничего не понимает…»; «Передай своей матери, чтоб она знала, что…»

И когда такое исполнение происходит ежедневно, сознательно и намеренно в присутствии ребенка, с многократным повторением и эмоциональным усилением — результат достигнут.

А какой результат? Ребенок начинает сомневаться в своих родителях.

А согласно закону природы, сомнения в собственных родителях — это сомнения в самом себе.

Отсюда отсутствие внутренней опоры на самого себя, минимальная личная сила. Привет, низкая самооценка!

Ах да, важный момент: ситуацию усугубляет материальная зависимость родителей ребенка от старшего поколения.

А именно:

— Проживание под одной крышей.

— Работа на одного из родителей в его фирме (от его настроя зависят ваша зарплата, карьерный рост, увольнение).

— Постоянное кредитование в родительском кошельке.

— Родители заменяют детсад, няню, учителей. Посмотрят, погуляют, приготовят, накормят, искупают, обучат, на ночь почитают. Большая экономия времени и денежных средств!

Вопрос: как подобные отношения между родителями и детьми сказываются на внуках? Какими вырастают дети в обстановке постоянного эмоционального насилия над их родителями?

Как сказывается на ребенке эмоциональное насилие в отношении его родителей

Есть два варианта развития событий.

Первый вариант. Ребенок так же жестко прессуется со стороны бабушки/дедушки, как и его родители:

— за то, что собой напоминает своих родителей,

— за то, что на них похож,

— за то, что он просто есть и раздражает,

— за то, что он обуза,

— за то, что он источник расходов: на него приходится тратиться деньгами, эмоциями, временем…

В таком варианте эмоциональное насилие начинает смешиваться с психологическим и зачастую присутствует и физическое насилие. Речь идет о постоянной ненависти, раздражении, явной агрессии.

Приступы бешеной ЛЮБВИ чередуются приступами ЯРОСТИ.

Гимн семейному насилию — фильм 2008 года «Похороните меня за плинтусом», снятый по мотивам автобиографической повести Павла Санаева

На сегодня это самая яркая и наглядная иллюстрация, как жить нельзя, но как мы продолжаем жить много поколений подряд…

При этом ребенку каждый момент четко доносится информация:

— Ты отвечаешь за то, что родился «вот у этих вот…»

— Мы так к тебе относимся, потому что твоя мать/отец такие…

— Ты отвечаешь за то, что твои родители нам не нравятся…

Второй вариант. Насилие в таких семьях напрямую на ребенка не направляется. Наоборот. Внешне кажется, что ребенка все балуют. Идет конкуренция за его внимание. Все стремятся угодить, предугадать его потребности. Заваливают подарками и гиперопекой.

При этом прессуются его родители.

А ребенка стараются отделить и отдалить от мамы или папы.

Особенно успешно и легко это сделать в неполных семьях. Или в семьях, где один из родителей проявляет зависимые формы поведения: алкоголик, наркоман, игрок, бездельник и тому подобное.

В отношениях создается невидимая сетка постоянной напряженности, натянутости, неуверенности и неискренности. Все врут всем и себе особенно. Правды нет. Она затирается и никому не интересна.

При такой форме постоянного эмоционального давления ребенок:

— замыкается в себе, привыкает к одиночеству как к норме жизни;

— при внешней коммуникативности испытывает внутреннюю холодность, отчужденность;

— привыкает «отмораживаться» от ситуаций и людей;

— во всем и всех видит подвох, подставу, неискреннее отношение;

— принимает основную жизненную стратегию «Главное — не быть, а казаться»;

— открыто пренебрегает социальными нормами, моралью, интересами и чувствами других людей (пример: Шерлок Холмс из сериала «Шерлок», Клим Самгин из повести Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»);

— испытывает противоположные чувства: физиологический страх причинить другим боль чередуется с позицией «Мне на всех вас параллельно!»;

— часто отказывается от возможности выбирать.

Как же взрослые смогли допустить такую ситуацию? Когда пропустили первые звоночки?

Как взрослые люди оказываются под давлением собственных родителей

Не важно, сколько вам лет.

Если вы недобрали своего детства в детстве, вы будете добирать его всю оставшуюся жизнь.

Вы будете перекладывать ответственность, искать внешнюю опеку, внешний источник опоры и поддержки.

Жертвой абьюзинга со стороны собственных родителей становятся тогда, когда…

— передают своим родителям права управления своей жизнью,

— отказываются от права на собственные ошибки,

— пугаются жизни, своих личных желаний, личного опыта,

— решаются законсервировать себя в удобную позицию «ребенок-по-жизни»,

— выбирают себе слабого партнера, такого же ребенка, как и сами.

Отвечает за все тот, кому больше надо. Тот, кто на данный момент больше взрослый.

В идеальном варианте взрослыми должны быть мы — родители. Раз у нас уже есть собственные дети.

Для наших родителей мы остаемся детьми, а наши дети становятся их внуками. Это нормальная история.

И самое печальное, когда в отсутствии взрослого поведения между старшими роль взрослого принимают на себя маленькие дети. Вуаля! Колесо недопрожитого детства снова набирает свои обороты из поколения в поколение.

У всего есть своя цена. Это надо помнить.

Как избавиться от эмоционального насилия родителей

Что делать, когда в руках родителя-абьюзера находятся материальные ресурсы, когда есть финансовая зависимость?

Решение одно: взрослеть!

Дорастить себя до взрослого могущественного человека, получать удовольствие от самостоятельного решения вопросов по жизни. Особенно в воспитании собственных детей.

Пусть ценой проб и ошибок. Но это ваша жизнь, а значит, и ваш опыт.

Эмоциональное насилие возможно только над незрелой личностью, склонной к созависимым отношениям. Абьюзер наслаждается властью и контролем над легкой добычей.

Самые эффективные действия:

— Срочный поиск работы или смена работы, выход на достойный уровень дохода, чтобы жить своим домом и своим кошельком.

— Окружить себя успешными деятельными людьми, друзьями, подругами. Кто наше окружение — так мы и живем.

— Перестать ныть и жаловаться на жизнь.

— Использовать все формы и виды набора энергии, жизненной силы: еда, прогулки, общение, впечатления (кино, театры, книги, путешествия, концерты), спорт, волонтерство, благотворительность и так далее.

— Вернуть себе ответственность за свою жизнь и жизнь своих детей. Пока мы живы, у них нет других родителей.

Отношения с искренностью, доверием и взаимоподдержкой возможны только среди равных.

Принимать помощь от других и зависеть от нее — это не одно и то же.

Хотите получать помощь, поддержку от семьи и от людей? Станьте равными среди равных. Сила к силе. Деньги к деньгам. Любовь к любви.

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