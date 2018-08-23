Семья индийской школьницы заставила ее насильника в трусах идти в полицию

В Индии родственники забеременевшей школьницы избили учителя, который стал отцом ее ребенка, и голым погнали его до полицейского участка. Мужчина два года сексуально домогался свою ученицу, сообщил портал Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш, в городе Элуру. О том, что девочка ждет ребенка, стало известно лишь на пятом месяце беременности. У нее открылось сильное кровотечение, и родители повезли свою дочь в больницу.

Как выяснилось, 38-летний учитель английского языка Каре Рамбабу начал приставать к подростку еще в прошлом году, когда та была в 10 классе. Мужчина угрожал ученице плохими оценками и в итоге добился своего. Школьница не решалась рассказать обо всем близким, а потом поняла, что ждет ребенка.

Рамбабу дал девушке таблетки для прерывания беременности, но они не подействовали. Когда индианка сдала экзамены в колледж, Каре продолжил домогаться ее.

Узнав о случившемся, семья девочки решилась на самосуд. Родственники и их друзья ворвались к мужчине домой, избили и заставили в трусах идти до полицейского участка. Правоохранителям учитель признался, что вступал в половую связь с ученицей, и пожаловался на избиения.

Против Рамбабу возбудили уголовное дело. Расправившимся с ним родным девочки обвинений пока не предъявили.