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Семья индийской школьницы заставила ее насильника в трусах идти в полицию
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Семья индийской школьницы заставила ее насильника в трусах идти в полицию 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Индии родственники забеременевшей школьницы избили учителя, который стал отцом ее ребенка, и голым погнали его до полицейского участка. Мужчина два года сексуально домогался свою ученицу, сообщил портал Daily Mail.
Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш, в городе Элуру. О том, что девочка ждет ребенка, стало известно лишь на пятом месяце беременности. У нее открылось сильное кровотечение, и родители повезли свою дочь в больницу.
Как выяснилось, 38-летний учитель английского языка Каре Рамбабу начал приставать к подростку еще в прошлом году, когда та была в 10 классе. Мужчина угрожал ученице плохими оценками и в итоге добился своего. Школьница не решалась рассказать обо всем близким, а потом поняла, что ждет ребенка.
Рамбабу дал девушке таблетки для прерывания беременности, но они не подействовали. Когда индианка сдала экзамены в колледж, Каре продолжил домогаться ее.
Узнав о случившемся, семья девочки решилась на самосуд. Родственники и их друзья ворвались к мужчине домой, избили и заставили в трусах идти до полицейского участка. Правоохранителям учитель признался, что вступал в половую связь с ученицей, и пожаловался на избиения.
Против Рамбабу возбудили уголовное дело. Расправившимся с ним родным девочки обвинений пока не предъявили.
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