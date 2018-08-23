Мать рассказала, как искала похищенного отцом сына

«Леденящий ужас»: челябинка рассказала, как искала в Испании сына, похищенного бывшим мужем

Челябинка Юлия Ильина , бывший муж которой похитил их сына, создала общественную организацию помощи матерям и делится своим опытом — как с боем вырывала своего ребёнка в чужой стране. Сегодня, 23 августа, молодая женщина в качестве эксперта выступит на съёмках выпуска ток-шоу «Пусть говорят», посвящённого разделу детей. Юлия, недавно принявшая участие в конкурсе «Миссис Россия» смело, открыто говорит о произошедшем, для неё уже всё позади. Но болезненный развод нередко заставляет матерей жить в постоянном страхе из-за угрозы потерять ребёнка. Так произошло с другой жительницей Челябинска, которая пока не рискует назвать своё имя — из-за угроз бывшего мужа её жизнь превратилась в кошмар. Рассказываем, что можно предпринять в таких ситуациях.

Хватка пристава

Страшное событие в жизни Юлии Ильиной произошло через четыре года после развода. К тому времени она переехала из Челябинска в Екатеринбург, вновь вышла замуж, родила второго ребёнка и была беременна третьим. Женился и её бывший муж.

— По работе моего второго мужа мы уехали всей семьёй в Черногорию, — рассказывает Юлия. — Мой первый муж прилетел к нам, увидеться с сыном. Мы не возражали. Он уговорил отпустить Артура на ночь и даже оставил в залог свой паспорт, чтобы мы совсем не беспокоились. Но утром сына я уже не увидела. Оказалось, у бывшего мужа был второй паспорт. В сердце что-то оборвалось.

Страницы в соцсетях мужчина удалил, зацепок никаких не оставил.

— Время шло, а мы понятия не имели, где искать Артура, — с ужасом вспоминает Юлия. — Через месяц его папа сообщил, что переехал жить в Америку и сына не вернёт. И снова исчез. Я знала, как работают законы, как и куда обратиться, потому что сама несколько лет проработала в службе судебных приставов в звании капитана юстиции первого класса. И всё равно оказалась не защищена. Ходила по всевозможным инстанциям в Москве и Екатеринбурге, но за четыре месяца выяснить удалось только то, что сын в Россию не приезжал. В полиции мне говорили, что он с папой в США, потому что так он сам им сказал, выслав фото сына с « Российской газетой » на фоне пальм. От всех органов я получала только отписки. А так хотелось реальной помощи.

Крохотную зацепку удалось отыскать частному детективу. Он выяснил, что мужчина купил авиабилет в Испанию, но почему-то туда не улетел.

— Я схватилась за эту информацию, как утопающий цепляется за соломинку, и первым же рейсом вылетела в Испанию, — продолжает Юлия. — Надеялась узнать на месте ещё хоть что-то. Меня не остановил даже восьмой месяц беременности. Нашла в интернете организацию, которая помогает русскоговорящим матерям. Девушки пришли со мной в полицейский участок, перевели всю беседу на испанский язык. У меня приняли заявление. И через три дня сына нашли!

Оказалось, что ребёнок учится в местной школе, а в США с папой они даже не пытались выехать. Артура к маме привезли психологи. Отца арестовали по статье о похищении человека.

— Как в итоге его наказали — не знаю, нас с сыном отпустили сразу после предварительного суда, где проверили наши документы, — говорит Юлия. — Огромную роль сыграл исполнительный лист, в котором прописано место проживания ребёнка со мной. Мы вернулись домой в конце ноября прошлого года, сыну было семь лет. А в январе у него появился второй братик — Борис, и теперь мы живём большой, дружной семьёй.

Уничтожает угрозами

Другую челябинку бывший муж пока только шантажирует похищением сына.

— Впервые Саша заявил о том, что уедет с сыном туда, где я никогда не смогу их найти, задолго до развода, в пылу ссоры, — рассказывает Анна (имена изменены. — Прим. ред.). — Меня охватили леденящий ужас и понимание бессилия. Ведь с его связями в органах он действительно мог это сделать! Я же тогда сидела в декрете, часто даже не имея возможности позвонить кому-то. И понеслось! Ему будто доставляло удовольствие видеть, как глубоко он меня ранит, держать меня в постоянном страхе. Мог забрать сынулю утром из детсада и куда-то уехать на денёк, не отвечая на звонки. Или вдруг устроить гадкие разборки при сыне.

Семья распалась, но мужчина не даёт покоя женщине и через три года после развода.

— Теперь у каждого свои семьи, — продолжает Анна . — Но Саша периодически «забывает» платить алименты и раз за разом продолжает уничтожать меня угрозами отобрать сына. Только теперь он хочет сделать это через суд. Умом я понимаю, что ему будет лень заморачиваться, но сомнения не дают покоя. Каждый день словно на пороховой бочке: вдруг он заберёт сына из школы — и снова исчезнет, но уже навсегда?

Чтобы помогать мамам, у которых похитили детей, Юлия создала общественную организацию

Вид психологического насилия

Психологи уверены: детьми шантажируют на фоне эмоций — например, обиды, которая не была отработана, высказана и засела глубоко в сердце.

— Угроза отобрать ребёнка — это вид психологического насилия, — уверена психолог челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Анна Михайлова. — Изначально речь идёт о том, чтобы сделать женщине больно. Здесь стараться держать себя в руках и не реагировать будет сложно любой матери. Тем более, такие случаи есть, когда бывшие супруги похищают детей, и их не получается вернуть даже с помощью правоохранительных органов . И если мать опасается, она имеет на эти страхи полное право. Единственное, если эти страхи её беспокоят, есть страшные предчувствия и ожидания, можно их нивелировать, индивидуально поработав с психологом. Элементарно, позвонить на телефон доверия и получить психологическую и юридическую поддержку. Активное слушание и эмпатия, безусловно, снимут напряжение и помогут осознать, что она не одинока.

«Мы» должно остаться

— Бывшим супругам важно как можно раньше понять: единственное, что их связывает, — совместный ребёнок, а уберечь его от участия в конфликте не удастся в любом случае, — продолжает Анна Михайлова. — Ради его физического и психологического здоровья обоим родителям нужно научиться общаться и осознать ответственность за бывшую семью. Стоит пройти курс личной и семейной психотерапии. Возможно, подключить аппарат уполномоченного по правам ребенка и помощь медиаторов. Нужно транслировать ребёнку свою любовь и заботу и дать понять, что несмотря на то, что происходит в бывшей семье, мы всё равно тебя любим в любом случае. Именно «мы». Ведь порой такие угрозы родителей — это своеобразное выражение любви.

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Обычно ограничиваются запугиванием

По мнению юриста, обещание отца отобрать ребёнка у матери — в большинстве случаев пустое запугивание. Судебная практика в таких спорах складывается преимущественно в пользу матерей. А исключения бывают, когда жизнь ребёнка под угрозой, в отношении него совершили преступление или мать ведёт совсем асоциальный образ жизни.

— В таких случаях исследуются условия содержания и мнение органов опеки и попечительства, прочие обстоятельства, учитываются интересы ребёнка, а с 10 лет — и его мнение, — рассказал адвокат Илья Филатов . — Однако важно в принципе быть готовой к тому, что мужчина всё же обратится в суд с иском об изменении места жительства ребёнка. Тогда нерегулярная выплата алиментов отцом станет ещё одним плюсом в пользу матери. Поэтому стоит получить судебный приказ на взыскание алиментов, на основании которого будут работать приставы, даже если официально отец не работает: алименты будут начисляться в долг.

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Остановить киднепинг

18 августа Юлия Ильина приняла участие в финале конкурса «Миссис Россия». На публику она пошла, чтобы громче заявить о проблеме семейного киднепинга в нашей стране.

— Побывав в этой ситуации, я поняла, что мамы в России почти беззащитны, — объясняет Юлия Ильина. — Пока бегала по инстанциям, убедилась, что на самом деле в России с похищением детей сталкивается очень много женщин. У меня на руках было исполнительное производство, где прописано место жительства Артура. Но когда его похитил отец, в правоохранительных органах только руками развели: папа имеет право общаться с сыном. В нашей стране выяснить, в какой школе учится ребёнок и учится ли вообще, непросто из-за закона о персональных данных. В Испании же все законы направлены на защиту женщин. И если есть решение суда, что ребёнок проживает с матерью, то такой поступок отца классифицируется как похищение человека и серьёзно карается. И у испанской полиции, в отличие от нашей, есть все полномочия, чтобы найти детей.

В Федеральной службе судебных приставов создано отдельное управление по розыску детей. Но Юлия уверена, что этого недостаточно. Поэтому, чтобы было больше возможностей помогать мамам, столкнувшимся с такой проблемой, женщина зарегистрировала международную общественную организацию по вопросам детского киднепинга.

— К моей организации уже подключились Германия и Испания, — рассказала Юлия. — Мы намерены добиться ужесточения наказания за похищения детей. Именно об этом и проблемах киднепинга меня и попросили рассказать на ток-шоу «Пусть говорят».

Есть похожие истории в Челябинске? Конечно!В прошлом году на Бали детей делили супруги из Челябинска. Женщина утверждала, что уехала с дочерьми и сыном, потому что супруг её бил. Другая челябинка украла пятилетнего сына у бывшего мужа-иностранца. Следственные органы Италии возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». О маме малыша, которая работала танцовщицей, 74.ru рассказали знакомые семьи итальянца.