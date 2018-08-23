«Это катастрофа!»: дети спиваются во время каникул в Мариуполе

Об этом 23 августа сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу городского совета.

«За летние каникулы мы начали отмечать среди детей значительный рост алкогольного отравления. Это катастрофа! До 10 случаев в месяц мы фиксируем отравления у детей», — отметила начальник управления здравоохранения Светлана Макарова

По информации горсовета, сегодня в городе установлено 298 незаконных МАФов (киосков).

«Я против незаконно установленных МАФов в Мариуполе. Против наливаек, которые сегодня бесконечно устанавливаются вне закона по нашему городу и спаивают жителей», — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Нужно сказать, что случаи массового отравления детей наблюдаются на территории всей страны. Так, в Борисполе Киевской области в результате отравления суррогатным алкоголем умерли шесть человек, еще один пострадал. В Черкассах произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек.

При этом цены на спиртное неумолимо растут. С начала года алкоголь подорожал уже на 4%, сигареты — на 9%. Следствием желания власти быстро залатать дыры в бюджете становятся массовые отравления суррогатным алкоголем на фоне роста цен.

«Сейчас в Украине экономический кризис. Бедные люди стали пить больше и часто умирают от злоупотребления алкоголем», — отметил директор Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.