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«Это катастрофа!»: дети спиваются во время каникул в Мариуполе
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«Это катастрофа!»: дети спиваются во время каникул в Мариуполе 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом 23 августа сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу городского совета.
«За летние каникулы мы начали отмечать среди детей значительный рост алкогольного отравления. Это катастрофа! До 10 случаев в месяц мы фиксируем отравления у детей», — отметила начальник управления здравоохранения Светлана Макарова.
По информации горсовета, сегодня в городе установлено 298 незаконных МАФов (киосков).
«Я против незаконно установленных МАФов в Мариуполе. Против наливаек, которые сегодня бесконечно устанавливаются вне закона по нашему городу и спаивают жителей», — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Нужно сказать, что случаи массового отравления детей наблюдаются на территории всей страны. Так, в Борисполе Киевской области в результате отравления суррогатным алкоголем умерли шесть человек, еще один пострадал. В Черкассах произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51 человек.
При этом цены на спиртное неумолимо растут. С начала года алкоголь подорожал уже на 4%, сигареты — на 9%. Следствием желания власти быстро залатать дыры в бюджете становятся массовые отравления суррогатным алкоголем на фоне роста цен.
«Сейчас в Украине экономический кризис. Бедные люди стали пить больше и часто умирают от злоупотребления алкоголем», — отметил директор Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков Константин Красовский.
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