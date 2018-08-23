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Анна Седокова впервые за год показала младшую дочь
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Анна Седокова впервые за год показала младшую дочь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Последний год был весьма тяжелый для Анны Седоковй. Певица боролась за право опеки над дочерью Моникой, которая большую часть времени жила в США вместе с отцом.
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Седокова воссоединилась с младшей дочерью, с которой ее разлучил экс-мужСегодня свой день рождения отмечает наследница Анны Седоковой. Певица поздравила девочку в соцсетях, так как уже давно ее не видела. Последнее время она борется за право видеться с Моникой со своим бывшим супругом. Напомним, что целый год Анна могла встречаться с наследницей только в присутствии американских правоохранительных органов. Экс-супруг певицы и вовсе хотел лишить ее родительских прав.. Как стало известно СМИ, судьи запретили Седоковой оставаться наедине с ребенком из-за того, что она якобы может украсть дочь и вывезти из США.
Наконец Анна и Максим смогли договориться. В суде было принято решение, что Моника будет жить с отцом в США и учиться, а каникулы проводить с мамой. Сейчас певица вывезла своих троих детей в Грецию и впервые за долгое время смогла выложить фотографию, на которой позирует со всеми своими наследниками, ведь раньше Анне было запрещено выкладывать в Сеть фотографии с Моникой.
фото: instagram
Отметим, что недавно стало известно, что экс-супруг певицы и отец Моники стал отцом во второй раз. Его возлюбленная родила ему дочь.
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