9 способов вывести любые пятна с детской одежды

Эти советы помогут мамам сократить время на стирку и избежать лишних трат на новую одежду.

Каждая мама знает, как порой непросто отстирать детскую одежду от пятен. Кроха то прольет на себя сок, то вытрет пальчики, измазанные в варенье, то разрисует новую футболку фломастером.

Не торопитесь отчаиваться и выбрасывать одежду, сначала стоит попробовать отстирать эти непростые пятна. А помогут вам в этом советы, которые вы найдете в видеоролике.

Под каждый тип загрязнения в видео дана инструкция, как сохранить вещи.

Стоит помнить, что подходить к стирке одежды вашего ребенка стоит более внимательно. Если вы собираетесь покупать новую стиральную машину, то обратите внимание на наличие специального режима «детское белье». Стирайте детскую одежду только с помощью гипоаллергенных средств.

Эти и другие полезные советы вы найдете в видео. Следуйте инструкциям, и вы забудете про трудновыводимые пятна и потраченные на стирку детской одежды часы!