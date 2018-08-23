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9 способов вывести любые пятна с детской одежды
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9 способов вывести любые пятна с детской одежды 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Эти советы помогут мамам сократить время на стирку и избежать лишних трат на новую одежду.
Каждая мама знает, как порой непросто отстирать детскую одежду от пятен. Кроха то прольет на себя сок, то вытрет пальчики, измазанные в варенье, то разрисует новую футболку фломастером.
Не торопитесь отчаиваться и выбрасывать одежду, сначала стоит попробовать отстирать эти непростые пятна. А помогут вам в этом советы, которые вы найдете в видеоролике.
Под каждый тип загрязнения в видео дана инструкция, как сохранить вещи.
Стоит помнить, что подходить к стирке одежды вашего ребенка стоит более внимательно. Если вы собираетесь покупать новую стиральную машину, то обратите внимание на наличие специального режима «детское белье». Стирайте детскую одежду только с помощью гипоаллергенных средств.
Эти и другие полезные советы вы найдете в видео. Следуйте инструкциям, и вы забудете про трудновыводимые пятна и потраченные на стирку детской одежды часы!
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