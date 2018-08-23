Дети устроили танцы на крыше автомобиля в Челябинске

Жители микрорайона «Парковый» рассказали о двух подростках, которые устроили танцы на припаркованном во дворе автомобиле.

По словам очевидцев, инцидент произошёл возле дома 3 «б» по Краснопольскому проспекту. Дети запрыгнули на машину и, не обращая внимания на взрослых, стали прыгать по капоту и крыше. В результате пострадал кузов, а также оказалось разбитым стекло.

«Сейчас модно видно стало среди родителей, что ребёнок творит, что хочет. Как одна мама мне сказала, что это эффект эволюции, растут новые гении» — «К сожалению, хватать за руку и делать замечания чужим детям нельзя, потому что эти действия могут расцениваться как насилие, и взрослый который поступил в данной ситуации, по его мнению, правильно и в воспитательных целях, будет виноват» — «Я к ним подходил делал замечание. В ответ нецензурная брань и слова, пальцем тронете нас закричу. Раньше бы за ухо взял и отвел к родителям», — делятся жители микрорайона в сообществе «Парковый Челябинск».

При этом хозяин автомобиля вряд ли заявит на инцидент. По словам одного из местных автомобилистов, машина давно стоит во дворе и на ней никто не ездит.