Как подготовить ребенка к школе? 

Сын в этом году идёт в первый класс. Ведь, по сути, это стресс для ребёнка. Как правильно его к нему подготовить?
М. Цуканова, Барыш
— У вас осталось для этого совсем немного времени, поэтому делайте то, что больше всего сейчас необходимо, — постепенно меняйте режим дня, — отвечает заведующая Центром здоровья «Перспектива» Городской клинической больницы № 1» Ольга Власова. — Начинайте каждый вечер укладывать ребёнка чуть пораньше. Сдвигайте режим дня назад понемногу — на полчаса пораньше, на 40 минут и т.д. И с утра нужно поднимать ребёнка раньше — на те же полчаса, на 40 минут и т.д. Постепенно доведите режим до естественного школьного и удерживайте его. Помните, что ребёнку в начальной школе просто необходимо хорошо высыпаться: девять-десять часов сна — это обязательно. Проветренная комната с прохладным свежим воздухом, чистое бельё, прогулка и тёплая ванна перед сном улучшают засыпание. За четыре-пять дней до школы режим дня ребёнка должен уже полностью соответствовать школьному — с подъёмом, зарядкой, чтением книг, прогулкой.