В жизни ведущей «Доброго утра» случилось ужасное

Ведущая «Доброго утра» Марина Ким скрывает отца своих двух дочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.

Марина с большой неохотой делится подробностями своей личной жизни. И если о дочерях она хоть как-то готова говорить, то тема избранника — это табу. Звезда объясняет это тем, что раньше всем рассказывала о любимом и поплатилась за это: с ней начали происходить «ужасные события». Ким боится повторения ситуации.

"Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказала журналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не просто неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться. Я огребла по полной программе!" — пояснила звезда. Телеведущая понимает, что возможно это было просто совпадение, но проверять она очень боится. Она взяла себе за правило — «счастье любит тишину». «Могу лишь сказать, что официально я не замужем», — призналась Марина.

Ведущая «Доброго утра» не стала жертвовать работой ради семьи и детей. Спустя три месяца после вторых родов Ким вернулась в кадр. Она понимает, что девочки скучают и нуждаются в ней. Однако Марина не может оставить любимое дело — за малышками приглядывает няня.

"Обе дочки ходят в садик: четырехлетняя Бриана возвращается в шесть-семь вечера, а двухлетнюю Дарину няня забирает в середине дня, она спит дома, а потом они идут за старшей. При таком раскладе в будни я детей вижу только по вечерам. Но не переживаю из-за этого: я хочу, чтобы они были чем-то заняты, а не сидели без дела", — рассуждает телеведущая.

Недостаток внимания в будни звезда пытается компенсировать в выходные. Марина с дочками ходит на завтрак в кафе, устраивает для крох шопинг, а затем они вместе веселятся в парке развлечений.

Ким признается, что в поведении дочерей есть проблемы. Особенно огорчает маму старшая Бриана. Наследница очень ревнует к младшей сестре, поэтому девочки постоянно дерутся. Достается от первенца телеведущей не только Дарине — в детском саду Бриана «бьет и кусает вообще всех детей, до которых может дотянуться». Из-за этого Марина старается в детском учреждении лишний раз не появляться. Об этом сообщает Tele.ru.