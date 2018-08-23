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В Бузулукском районе найден пропавший мальчик с психическим отклонением
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В Бузулукском районе найден пропавший мальчик с психическим отклонением 

АиФ-Оренбург 32 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 августа в Бузулукском районе спасатели МЧС живым нашли пропавшего мальчика, который имеет психическое отклонение.
Родные ребенка около семи часов вечера сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что мальчик 2013 года рождения в 13:00 ушел из дома в селе Дмитриевка и пропал. Мама пропавшего рассказала, что он уже ранее пропадал. Спасатели с использованием беспилотного летательного аппарата начали поиски мальчика.
В 20:56 сотрудникам МЧС удалось установить местонахождение мальчика. Он был в пойме реки Бузулук, сообщает пресс-служба ведовства.
Ребенок передан родителям, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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