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Анджелина Джоли продемонстрировала нежный образ на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе
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Анджелина Джоли продемонстрировала нежный образ на прогулке с детьми в Лос-Анджелесе 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
В западных СМИ каждый день появляются все новые и новые фотографии счастливой Анджелины Джоли с прогулок с детьми. Как будто бы специально папарацци ловят актрису в хорошем расположении духа, пытаясь доказать, что ни в какой психлечебнице она не лежит.
Напомним, что некоторое время назад в таблоидах появилась информация о том, что актриса была госпитализирована в психиатрическую клинику, так как не смогла выдержать напряжение от бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Но на фоне этих слухов Джоли каждый день гуляет по улицам Лос-Анджелеса вместе с детьми — Захарой, Шайло, близнецами Ноксом и Вивьен — и выглядит при этом весьма здоровой и счастливой. Что же это — реальное положение вещей или же Анджелина специально нанимает фотографов, чтобы кому-то что-то доказать?
попкорнnews
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