Школа доброты. Читатели помогают детям продлить жизнь

Каждый сентябрь мы отпускаем своих детей ещё на шаг дальше от себя. Заплетаем банты в косы, утюжим складки на форменных брюках, покупаем самый красивый букет, растроганно плачем на линейке и молча просим про себя пятёрок, друзей, чтоб поступил, чтоб не болел, чтоб всё сложилось в той жизни, в которую мы однажды отпустим их совсем.

Ради наших детей

Жизни, в которой так важен будет пример, когда-то поданный взрослыми. Важными будут уроки сострадания и умения даже на своём празднике помнить о тех, кому сейчас не везёт. Важным будет общее дело, которое цементирует отношения внутри семьи не хуже праздничного торта.

Благотворительный фонд « АиФ . Доброе сердце» приглашает всех мам и пап, уже отложивших деньги на букет к 1 сентября, всех бабушек и дедушек, вырастивших самые красивые гладиолусы на дачных грядках, и всех учеников российских школ, которые вот-вот пойдут в очередной класс, присоединиться к акции «Цветы жизни» и в День знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей — подопечных фонда, родители которых не могут самостоятельно оплатить их лечение. В акции уже принимают участие школы 25 регионов России. Крым, Осетия, Чувашия, Костромская область, Алтайский край… У нас в Красноярском крае в срочной помощи нуждается 15-летний Рустам Дадашев.

Лишний вдох

Муковисцидоз, его смешанную форму, при которой от неправильной секреции страдают кишечник и лёгкие, у мальчика начали подозревать вскоре после рождения, и все анализы его подтверждали, но установили диагноз только в 2,5 года, а значит, и лечение парень начал получать только тогда. И только, что государство бесплатно отпустит. А это не всегда то, что на самом деле нужно. За эти 2,5 года бездействия у Рустама сильно пострадали внутренние органы, и в 12 лет печень пришлось пересадить (донором стала мама), а селезёнку и желчный пузырь — удалить. И кроме постоянной дорогостоящей терапии по основному заболеванию, которое нельзя вылечить, но можно поддерживать на приемлемом уровне качества жизни, прибавились ещё и поездки на консультации в Москву. Сейчас Рустаму выписан «Гианеб». Если делать с ним ингаляции 2 раза в день, состояние поражённых болезнью лёгких не будет ухудшаться, что позволит мальчику вести практически полноценную жизнь, которая не окажется очень короткой. На фотографиях Рустам улыбается. Но кажется, на самом деле он дрожит. Холодно в Красноярске. Особенно если остаться наедине со своей бедой.

В 15 лет дети уже всё понимают. И Рустам знает, как знают его папа и мама, что его жизнь зависит от очень дорогого лекарства.

Каждой присоединившейся к всероссийской акции школе фонд «АиФ. Доброе сердце» вышлет буклет с историями и фотографиями подопечных школьного возраста. И пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в срочном лечении сверстников помочь. Пусть это будет день самых важных знаний — Человека о Человеке. День, когда мы учим детей добру.

На оплату лекарственного препарата «Гианеб» для Рустама требуется 93 600 рублей. Эти средства помогут продлить мальчику жизнь и подарят немного счастья всем его близким.