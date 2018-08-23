В этом году в школы-интернаты пойдут 870 первоклассников

В этом году в школы-интернаты доставят 5024 ребенка. Такие предварительные данные сегодня, 23 августа, начальник отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Григорий Лымар озвучил на брифинге. Он пояснил, кампания по сбору детей в школу из тундры к началу учебного года уже началась. Её основной этап стартует с 27 августа и продлится до 10 сентября. Основную часть детей доставляют вертолетом, меньшую — маломерными судами.

«Погода благоприятная. Мы рассчитываем, что кампания пройдет успешно. В этом году, по информации органов местного самоуправления, необычно большое количество детей, подлежащих сбору. Но это не значит, что их количество резко увеличилось. Просто сейчас в эти планы муниципалитетов стали включать и тех детей, которых раньше доставляли родители и их в такие планы не включали. Мы держим ситуацию на контроле, обновленные данные поступают к нам ежедневно. Конечно, основную массу детей планируем привезти до 1 сентября, чтобы они также пошли на День знаний со своими сверстниками», — рассказал он.

Григорий Лымар также отметил, что особенностью этого года станет то, что сбор детей будет происходить централизовано.

«Такая практика уже была, но она не носила массовый характер. Теперь предусмотрены центры сбора, куда родители привозят воспитанников из близлежащих стойбищ для последующей их доставки нами в школы-интернаты. Для этого проведена обширная информационная кампания с родителями воспитанников школ-интернатов», — пояснил начальник отдела регионального развития.

В этом году впервые за школьные парты сядут 870 детей-кочевников и детей из маленьких национальных поселков. Адаптироваться в новых условиях им должна помочь масштабная кампания по предшкольной подготовке детей «Готовимся к школе», которая проводится на Ямале второй год подряд. Как показала статистика прошлого года, такие дети больше социализированы и меньше тревожатся.

«Мы рассчитываем, что эти первоклассники будут гораздо успешнее в школе», — резюмировал Григорий Лымар.

В новом учебном году 1 сентября двери для детей откроют 28 школ-интернатов.