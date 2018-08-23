Полиция задержала женщину по подозрению в оставлении новорождённого в опасности

В начале августа мы писали о новорождённой девочке, найденной в Северном Бутове случайными прохожими. И вот история обрела продолжение…

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово задержали женщину, бросившую своего новорождённого ребенка на Старокачаловской. Именно там в своё время нашли девочку прохожие.

Подозреваемую задержали на территории Новой Москвы. Ею оказалась 40-летняя москвичка. Уже установлено, что именно она является матерью найденного ребёнка, умышленно оставленного на улице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.