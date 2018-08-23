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Полиция задержала женщину по подозрению в оставлении новорождённого в опасности
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Полиция задержала женщину по подозрению в оставлении новорождённого в опасности 

Вестник Бутова 54 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
В начале августа мы писали о новорождённой девочке, найденной в Северном Бутове случайными прохожими. И вот история обрела продолжение…
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово задержали женщину, бросившую своего новорождённого ребенка на Старокачаловской. Именно там в своё время нашли девочку прохожие.
Подозреваемую задержали на территории Новой Москвы. Ею оказалась 40-летняя москвичка. Уже установлено, что именно она является матерью найденного ребёнка, умышленно оставленного на улице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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