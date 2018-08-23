Дети вместо цветов: костромичей призывают отказаться от пышных букетов на 1 сентября

1 сентября костромичей приглашают присоединиться к акции благотворительного фонда «Будущее сейчас». Она называется «Дети вместо цветов» и призвана оказать помощь детям, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Идейным вдохновителем акции стала московский учитель Ася Штейн . Она отметила, что каждый год родители тратят на букеты для учителей большие суммы. Цветы приносят короткую радость, а потом увядают. Ася предложила дарить один букет от класса, а сэкономленные деньги жертвовать тяжело больным детям.

В прошлом году в этой акции приняли участие более тысячи школ и 6 тысяч классов по всей России. В Костроме принять и направить пожертвования на благие цели готов фонд «Будущее сейчас».

В этом году цель сбора — медицинская помощь детям-инвалидам Костромской области, оставшимся без попечения родителей. Деньги пойдут на покупку препаратов, оплату анализов для детей из Первомайского детского дома-интерната.

Организаторы акции отмечают, что вы можете просто подарить один букет от класса, или предложить каждому ребенку подарить учителю по одному цветку. И так букет будет постепенно собираться в его руках.

Пожертвование можно перечислить на карту одному родителю, который потом оформит общее пожертвование. Может перечислить деньги и каждый родитель в отдельности.

Перечисление средств на счёт БФ «Будущее сейчас» можно произвести до 10 сентября. Об участии класса в акции необходимо сообщить на e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com Подробности можно узнать по телефону: 8 (4942) 47-20-48.

Реквизиты для перечисления:

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд „Будущее Сейчас“

Р/сч 407 038 109 010 050 003 16 в ПАО ИКБ „Совкомбанк“ г. Кострома

К/сч 301 01 81 030 000 0000 743;

БИК 043469743

ИНН 4401071239

КПП 440101001

Назначение платежа: Акция 01.09.2018 „номер школы, „класс“