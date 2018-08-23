Дети вместо цветов: костромичей призывают отказаться от пышных букетов на 1 сентября 

1 сентября костромичей приглашают присоединиться к акции благотворительного фонда «Будущее сейчас». Она называется «Дети вместо цветов» и призвана оказать помощь детям, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Идейным вдохновителем акции стала московский учитель Ася Штейн. Она отметила, что каждый год родители тратят на букеты для учителей большие суммы. Цветы приносят короткую радость, а потом увядают. Ася предложила дарить один букет от класса, а сэкономленные деньги жертвовать тяжело больным детям.
В прошлом году в этой акции приняли участие более тысячи школ и 6 тысяч классов по всей России. В Костроме принять и направить пожертвования на благие цели готов фонд «Будущее сейчас».
В этом году цель сбора — медицинская помощь детям-инвалидам Костромской области, оставшимся без попечения родителей. Деньги пойдут на покупку препаратов, оплату анализов для детей из Первомайского детского дома-интерната.
Организаторы акции отмечают, что вы можете просто подарить один букет от класса, или предложить каждому ребенку подарить учителю по одному цветку. И так букет будет постепенно собираться в его руках.
Пожертвование можно перечислить на карту одному родителю, который потом оформит общее пожертвование. Может перечислить деньги и каждый родитель в отдельности.
Перечисление средств на счёт БФ «Будущее сейчас» можно произвести до 10 сентября. Об участии класса в акции необходимо сообщить на e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com Подробности можно узнать по телефону: 8 (4942) 47-20-48.
Реквизиты для перечисления:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд „Будущее Сейчас“
Р/сч 407 038 109 010 050 003 16 в ПАО ИКБ „Совкомбанк“ г. Кострома
К/сч 301 01 81 030 000 0000 743;
БИК 043469743
ИНН 4401071239
КПП 440101001
Назначение платежа: Акция 01.09.2018 „номер школы, „класс“