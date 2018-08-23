Валентина Рубцова рассказала, как обратила свои недостатки в достоинства

Валенина откровенно призналась, что в детстве ее не называли «красивым ребенком». В сравнении с другими детьми Рубцова была не самой привлекательной, но интересной. Именно с такой установкой будущая звезда пришла поступать в театральную студию.

Там специалисты рассмотрели выдающиеся уши девочки, маленький нос и тонкие губы. Все эти мнимые недостатки сразу стали «фишкой» Рубцовой. Когда будущей звезде было 14, первый режиссер, с которым ей довелось работать, нашел правильные слова, чтобы объяснить девочке, что она прекрасна своей естественностью.

Актриса признается, именно благодаря таким людям она приняла свою внешность и не стремится что-то менять. Валентина порекомендовала всем девушкам, которых называют «некрасивыми», слать недоброжелателей подальше. Рубцова убеждена, что каждый человек уникален, и любить себя нужно целиком и полностью.