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Валентина Рубцова рассказала, как обратила свои недостатки в достоинства
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Валентина Рубцова рассказала, как обратила свои недостатки в достоинства 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Валенина откровенно призналась, что в детстве ее не называли «красивым ребенком». В сравнении с другими детьми Рубцова была не самой привлекательной, но интересной. Именно с такой установкой будущая звезда пришла поступать в театральную студию.
Там специалисты рассмотрели выдающиеся уши девочки, маленький нос и тонкие губы. Все эти мнимые недостатки сразу стали «фишкой» Рубцовой. Когда будущей звезде было 14, первый режиссер, с которым ей довелось работать, нашел правильные слова, чтобы объяснить девочке, что она прекрасна своей естественностью.
Актриса признается, именно благодаря таким людям она приняла свою внешность и не стремится что-то менять. Валентина порекомендовала всем девушкам, которых называют «некрасивыми», слать недоброжелателей подальше. Рубцова убеждена, что каждый человек уникален, и любить себя нужно целиком и полностью.
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