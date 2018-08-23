Дети не птицы. Когда желание увидеть мир за окном приводит к трагедии

12 августа в Ленинском районе Иркутска ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Днём позже в том же районе ещё один мальчик погиб при таких же обстоятельствах. В страшной статистике первой половины 2018 года уже 26 случаев падения детей из окон, в трёх случаях — со смертельным исходом.

Цифры и факты

В 2017 году было зафиксировано 34 падения с гибелью двоих детей. Специалисты утверждают, что больше всего падений из окон приходится на летний период. Только за август этого года зафиксировано уже 3 случая, два из них — в Иркутске, один — в Усть-Илимске. Елена Ковтун, старший инспектор по особым поручениям ПДН ГУ МВД России по Иркутской области, отмечает, что по числу таких ЧП лидирует областной центр.

«У нас в городе отмечено 9 фактов выпадения детей из окон, по три случая произошло в Ангарске и Усолье-Сибирском, по два — в Братске и Тайшете, по одному в — Свирске, Шелехове, Саянске, Усть-Илимске, Нижнеилимске и Усть-Кутском районе, — приводит она цифры. — При этом 11 падений из перечисленных произошли с большой высоты: четвёртого, пятого, восьмого и даже 15-го этажей. Что касается возраста, в основном падают дети до 3 лет. А самому маленькому пострадавшему ребёнку всего 1 год и 10 месяцев. Это значит, что родитель в момент трагедии либо вообще не находился рядом с ребёнком, либо абсолютно ослабил своё внимание», — уверена Елена Ковтун.

Тем не менее, в области отмечены 8 фактов, когда из окон выпадали дети в достаточно осознанном возрасте от 6 до 11 лет. В список пострадавших в этом году попал даже 17-летний подросток.

Приведённые цифры становятся страшнее, когда сравниваешь их с данными из других регионов. Так, следователи из Бурятии и Забайкальского края сообщают, что в этом году в их регионах дети не погибали из-за падений с высоты. В Красноярском крае из окон выпали четыре ребёнка, один из них погиб.

Надо воспитывать родителей

В первую очередь опасность высоких этажей должны осознавать взрослые, уверены полицейские. Юлия Крицкая , старший помощник руководителя Следственного управления по Иркутской области, рассказала, что в большинстве таких случаев правоохранители возбуждают и тщательно расследуют уголовные дела на родителей.

«В 2017 году по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности» возбудили восемь уголовных дел. Одно из них — против матери, которая в апреле 2017 года, отправившись в магазин, оставила сына под присмотром старшего братика. Но он не справился с трёхлетним непоседой, который упал с высоты 3 этажа и, к счастью, остался жив. Мировой судья присудил женщине штраф в размере 5 тысяч рублей», — привела пример лейтенант юстиции.

Но что такое 5 тысяч рублей, когда ребёнок получил серьёзные травмы и вообще мог погибнуть?

Кстати, максимальный штраф по этой статье — 80 тыс. рублей, предусмотрено также лишение свободы на год.

«Тут дело не только в контроле, — говорит Юлия Крицкая. — По собственному примеру знаю, что бабушки очень любят ставить детей на окно, чтобы помахать ручкой родителям, уходящим на работу. Взрослые показывают ребёнку прекрасный мир за окном, на который потом они стремятся посмотреть самостоятельно, и в итоге случаются трагедии».