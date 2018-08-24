Анфиса Чехова отправляет сына к папе в Грузию

Звездная мама призналась, что будет очень скучать.

Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала поклонникам, что скоро ей придется расстаться с сыном. Но ненадолго. Шестилетний Соломон летит к папе и бабушке с дедушкой в Грузию. Родные уже соскучились по ребенку и с нетерпением ждут его в гости. Анфиса Чехова все понимает и не препятствует общению сына с родственниками. С бывшим мужем телеведущая сохранила дружеские отношения.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

24 Авг 2018 в 7:19 PDT Мой маленький грузинский мачо, уже совсем скоро улетает повидаться с родными в Грузию. А это значит, что я буду безумно скучать😞Но мой Малыш нарасхват! У него есть любящие папа с мамой, да еще и две пары бабушек-дедушек, и все хотят провести с ним время🙈☺️Повезло парню! С детства такая бешеная востребованность😂,

— поделилась с подписчиками Анфиса Чехова.

«Это такое счастье жить в окружении любви и заботы!😊😊», «😊 Приятно читать Ваши посты!) Они жизненные и настоящие. Соломон как всегда на высоте 👍🏻», «Анфиса, у вас очень красивый сынок!», «А я вот ревную к родителям мужа моих мальчиков. И ничего поделать с этим не могу. Грешна, каюсь. Мне бы у Вас поучиться🤗», «Замечательный мальчишка!», — прокомментировали поклонники телеведущей в Instagram.

Кстати, недавно Анфиса Чехова показала, как ее мама и сын весело проводят время. В кадре, которым поделилась телеведущая, Наталья Алексеевна Корчунова и внук Соломон стоят в одинаковых ярко-фиолетовых париках и забавно улыбаются.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

21 Авг 2018 в 7:11 PDT Внук VS Бабушка. Найди 10 отличий!

— подписала снимок Анфиса Чехова.

«Ахахааа, действительно, одно лицо!», «Ваша мама так похожа на красивую колоритную африканку», «Мне очень нравятся глаза и улыбка вашей мамы, очень милая и красивая женщина, дай Бог ей всего самого хорошего», «Отличие одно: одежда разная, а так ооочень похожи!», — комментировали поклонники в Instagram.

Правда, не все поверили, что на фото мама популярной артистки. Многие решили, что это просто коллаж с неизвестной женщиной. Однако это действительно мама Анфисы. Наталья Алексеевна Корчунова — педагог-логопед. Она воспитывала дочку сама — отец оставил семью, когда девочке было четыре года.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

21 Мар 2018 в 2:52 PDT А недавно Чехова поделилась серией фото своего сына Соломона в соцсети. На снимках ребенок ест спагетти с наггетсами и запивает все соком. Немало подписчиков Анфисы Чеховой негативно отнеслись к такому рациону растущего организма. Они посчитали, что звездной маме следует пересмотреть питание своего сына.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

4 Авг 2018 в 5:34 PDT Напомним, что с 2009 года Анфиса Чехова встречалась с актером Гурамом Баблишвили . Пара сыграла свадьбу лишь в середине июня 2015 года, а до этого, 31 мая 2012 года, на свет появился их сын Соломон. В прошлом году супруги сообщили о разводе. Тем не менее Анфиса и Гурам расстались друзьями и легко договорились, как будут заботиться о сыне. Так, часть времени мальчик проводит с отцом в Грузии, а часть — с мамой в России. Более того, иногда Гурам и Анфиса встречаются и одновременно общаются с сыном.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

5 Сен 2017 в 4:38 PDT Кстати, недавно телеведущая заявила о планах стать мамой дочки в следующем году. Так, 15 июля мама Анфисы Чеховой и ее дядя отметили день рождения. И звезда в этот день опубликовала интригующий пост.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

15 Июл 2018 в 9:07 PDT Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉,

— внезапно заявила Анфиса Чехова.

Может, Анфиса Чехова уже нашла человека, от которого могла бы снова родить ребенка. Однако пока никаких секретов личной жизни телеведущая не раскрывает.

При этом подписчики уже начали советовать Анфисе Чеховой сделать ЭКО, как Эвелина Бледанс . Но звездная мама на такие рекомендации пока никак не реагирует.

Фото: Instagram @achekhova