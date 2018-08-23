Анфиса Чехова показала забавное фото мамы и сына

Телеведущая опубликовала в соцсети необычный кадр!

Анфиса Чехова поделилась с поклонниками необычным фото. В кадре ее мама, Наталья Алексеевна Корчунова, и сын Соломон. И бабушка, и внук в одинаковых ярко-фиолетовых париках весело улыбаются.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

21 Авг 2018 в 7:11 PDT Внук VS Бабушка. Найди 10 отличий!

— подписала снимок Анфиса Чехова.

«Ахахааа, действительно, одно лицо!», «Ваша мама так похожа на красивую колоритную африканку», «Мне очень нравятся глаза и улыбка вашей мамы, очень милая и красивая женщина, дай Бог ей всего самого хорошего», «Отличие одно: одежда разная, а так ооочень похожи!»

— комментируют поклонники в Instagram.

Не все поклонники поверили, что на фото действительно мама популярной артистки. Многие решили, что это просто коллаж с неизвестной женщиной. Однако это действительно мама Анфисы. Наталья Алексеевна Корчунова — педагог-логопед. Она воспитывала дочку сама — отец оставил семью, когда девочке было четыре года.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

21 Мар 2018 в 2:52 PDT А недавно Чехова поделилась серией фото своего сына Соломона в соцсети. На снимках ребенок ест спагетти с наггетсами и запивает все соком. Немало подписчиков Анфисы Чеховой негативно отнеслись к такому рациону растущего организма. Они посчитали, что звездной маме следует пересмотреть питание своего сына.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

4 Авг 2018 в 5:34 PDT Напомним, что с 2009 года Анфиса Чехова встречалась с актером Гурамом Баблишвили . Пара сыграла свадьбу лишь в середине июня 2015 года, а до этого, 31 мая 2012 года, на свет появился их сын Соломон. В прошлом году супруги сообщили о разводе. Тем не менее Анфиса и Гурам расстались друзьями и легко договорились, как будут заботиться о сыне. Так, часть времени мальчик проводит с отцом в Грузии, а часть — с мамой в России. Более того, иногда Гурам и Анфиса встречаются и одновременно общаются с сыном.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

5 Сен 2017 в 4:38 PDT Кстати, недавно телеведущая заявила о планах стать мамой дочки в следующем году. Так, 15 июля мама Анфисы Чеховой и ее дядя отметили день рождения. И звезда в этот день опубликовала интригующий пост.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

15 Июл 2018 в 9:07 PDT Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉,

— внезапно заявила Анфиса Чехова.

Может, Анфиса Чехова уже нашла человека, от которого могла бы снова родить ребенка. Однако пока никаких секретов личной жизни телеведущая не раскрывает.

Фото: Instagram @achekhova