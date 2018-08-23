Шестилетний житель Уфы застрял в батарее

Нога шестилетнего ребенка застряла между секциями батареи в Уфе. Родителям мальчика пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Ребенок лежал на подушках, которые были расстелены на полу, и смотрел телевизор. Чтобы согреть ноги, он закинул их на батарею. Однако одна нога соскользнула и застряла между секциями батареи. Мама с бабушкой пытались помочь малышу, но им так не удалось его освободить. Пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы в одно мгновение вытащили ногу мальчика. Ребенок не пострадал.