Уфимские спасатели помогли шестилетнему малышу выбраться из ловушки

Вечером 22 августа в Уфе спасатели помогли шестилетнему ребёнку выбраться из ловушки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Когда мальчишка лежал на подушках на полу и смотрел телевизор, он решил закинуть ноги на батарею, чтобы согреться. В этот момент нога соскользнула и застряла между секциями. Мама и бабушка малыша пытались сами освободить ребёнка из плена, но ничего не вышло и они обратились к спасателям.

Сотрудники ПСО потратили меньше минуты на освобождение мальчика. Ребёнок не пострадал.