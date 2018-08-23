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Уфимские спасатели помогли шестилетнему малышу выбраться из ловушки
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Уфимские спасатели помогли шестилетнему малышу выбраться из ловушки 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Вечером 22 августа в Уфе спасатели помогли шестилетнему ребёнку выбраться из ловушки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
Когда мальчишка лежал на подушках на полу и смотрел телевизор, он решил закинуть ноги на батарею, чтобы согреться. В этот момент нога соскользнула и застряла между секциями. Мама и бабушка малыша пытались сами освободить ребёнка из плена, но ничего не вышло и они обратились к спасателям.
Сотрудники ПСО потратили меньше минуты на освобождение мальчика. Ребёнок не пострадал.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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