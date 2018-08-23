Житель Владивостока, спасший тонущих детей, посмертно представлен к наивысшей награде города

Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

Решение наградить мужчину знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени приняла накануне комиссия по наградам города Владивостока, в которую входят представители предприятий, общественных организаций, ветераны, почетные граждане города.

Наградить мужественного жителя Владивостока высшей городской наградой предложил глава города.

Отметим, что у Олега Гончарова остались двое детей и мама — им и будет передан знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени.