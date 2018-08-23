Марина Ким скрывает от публики отца своих детей

Ведущая прокомментировала свою личную жизнь

В недавнем интервью известная российская журналистка Марина Ким объяснила, почему до сих пор не раскрыла подписчикам и прессе личность своего мужчины. Оказалось, что однажды пролив свет на свои отношения, теледива жестко поплатилась за это: «Вскоре после этого стали случаться не просто неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться».

Поэтому в данный момент времемни 35-летняя ведущая считает, что для ее жизни работает правило «счастье любит тишину». Также Ким заявила, что пока официально не замужем, передает «Теленеделя». Напомним, что у нее есть двое детей: дочки Бриана, 2014 года рождения, и Дарина, 2016-ого.