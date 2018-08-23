Еще две девочки пропали в Нижегородской области

Еще двое несовершеннолетних детей пропали в Нижегородской области. На этот раз волонтеры разыскивают двух 13-летних девочек из поселка Мулино, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Известно, что девочки ушли из дома днем в минувшую среду, 22 августа. Подростки не вернулись домой в положенный срок. С того момента о местонахождении детей ничего неизвестно. Обе девочки среднего роста (162-163 сантиметра), волосы русые. У одной из них был при себе спортивный рюкзак. Предположительно, сейчас дети могут находится в Нижнем Новгороде.

Напомним, в настоящий момент в Нижегородской области разыскиваются еще две девочки. Одна из них пропала 1 августа с территории садового товарищества «Барок», другая — 20 августа в Богородске. О местонахождении детей ничего неизвестно.

Фото:pixabay.com