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Еще две девочки пропали в Нижегородской области
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Еще две девочки пропали в Нижегородской области 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Еще двое несовершеннолетних детей пропали в Нижегородской области. На этот раз волонтеры разыскивают двух 13-летних девочек из поселка Мулино, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Известно, что девочки ушли из дома днем в минувшую среду, 22 августа. Подростки не вернулись домой в положенный срок. С того момента о местонахождении детей ничего неизвестно. Обе девочки среднего роста (162-163 сантиметра), волосы русые. У одной из них был при себе спортивный рюкзак. Предположительно, сейчас дети могут находится в Нижнем Новгороде.
Напомним, в настоящий момент в Нижегородской области разыскиваются еще две девочки. Одна из них пропала 1 августа с территории садового товарищества «Барок», другая — 20 августа в Богородске. О местонахождении детей ничего неизвестно.
Фото:pixabay.com
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