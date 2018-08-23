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В Новокузнецке 4-летняя девочка гуляла одна на улице
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В Новокузнецке 4-летняя девочка гуляла одна на улице 

АиФ Кузбасс 39 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке 4-летняя девочка ушла гулять в соседний двор и заблудилась.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию позвонил местный житель и сообщил, что видит во дворе ребенка, который находится там без сопровождения взрослых. Когда на место приехали инспекторы ПДН, девочка не смогла назвать ни имени, ни места жительства.
Подростки, гуляющие неподалеку, сообщили полицейским, что девочка часто гуляет в соседнем дворе. Стражи порядка отвели ребенка туда, и малышка показала им свой подъезд и квартиру. Родители сообщили инспекторам ПДН, что они отпустили 4-летнюю дочку погулять во двор, отец должен был наблюдать за ней с балкона. Но мужчина отвлекся и не заметил, как ребенок ушел в соседний двор.
В отношении родителей был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья поставлена на учет в ПДН.
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