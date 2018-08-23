В Новокузнецке Кемеровской области полицейские помогли потерявшемуся ребенку вернуться домой

В отдел полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что заметил в одном из дворов маленькую девочку, которая находилась без сопровождения взрослых. По указанному адресу незамедлительно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Ребенок не смог назвать им свое имя и место жительства. Полицейские опросили прохожих и в результате от группы подростков узнали, что малышка регулярно гуляет в одном из соседних дворов. Стражи порядка отвели девочку в указанное место, где та показала им свой подъезд, а затем и квартиру.

В ходе беседы с родителями инспекторы ПДН выяснили, что те отпустили свою 4-летнюю дочь погулять во дворе. Папа должен был наблюдать за ребенком с балкона, однако он отвлекся, занявшись домашними делами. В это время девочка ушла в соседний двор и не смогла отыскать дорогу назад.

Полицейские составили в отношении мужчины и его супруги протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные материалы были рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних администрации Заводского района г. Новокузнецка. По результатам проверки новокузнечанам вынесено предупреждение, их семья поставлена на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.