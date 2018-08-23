ДМС для новорожденных

Что важнее: когда ваш малыш вовремя пошел или вовремя заговорил? Что актуальнее: умение завязать шнурки или овладение счетом до десяти? Нет ответа, и не ищите. Неужели приоритета нет? И все же есть приоритет, есть самая актуальная животрепещущая потребность, без которой не будет ничего: ни открытий, ни желаний. В приоритете всегда здоровье! Здоровый малыш — первая родительская мечта, и самая сокровенная. Здоровый малыш — это четкая организация родителей и их взвешенных шагов в этом направлении.

Выбор между ОМС и ДМС С момента рождения ребенка и в течение 30 дней со дня регистрации рождения обязательное медицинское страхование (далее — ОМС) малыша осуществляется страховой организацией, в которой застрахована мать ребенка или другой законный представитель. После истечения этого срока и до достижения ребенком совершеннолетия ОМС гарантируется той страховой организацией, которая выбрана родителем/другим законным представителем. Новоиспеченный родитель обращается в страховую медицинскую организацию за получением полиса ОМС для своего ребенка, по которому вправе в поликлинике по адресу регистрации бесплатно получить медицинскую помощь, предусмотренную федеральной программой (см. перечень услуг, утвержденный Постановлением Правительства от 08.12.2017 № 1492 и ч. 6 ст. 35 ФЗ от 29.11.2010 № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ») и региональной программой, которая разрабатывается в каждом субъекте РФ и может расширять федеральный список бесплатных услуг. Первый год жизни ребенка с учетом количества профилактических осмотров и вакцинации достаточно насыщенный. Чтобы посмотреть, какие прививки и когда нужно делать ребенку, как часто общаться с врачами-специалистами и проводить лабораторные и иные исследования, необходимо ознакомиться со следующими документами: Приказ Минздрава от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок…», Приложение № 1 Приказа Минздрава от 10.08.2017 № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Понимая, как много времени придется проводить в поликлинике, родители задумываются об оформлении полиса добровольного медицинского страхования жизни (далее — ДМС) для ребенка, поскольку видят в его приобретении огромные преимущества.

Родитель самостоятельно выбирает в рамках предложенных страховых программ одно или несколько медицинских учреждений для наблюдения ребенка, ориентируясь на удобство территориального расположения организации относительно места проживания, на предыдущий положительный опыт оказания медуслуг врачами данной организации.

Определяющим фактором для многих родителей является возможность записаться на прием к врачу в удобное время, без длительных ожиданий в очередях, оперативно получать результаты анализов и исследований. В большинстве страховых программ предусмотрена патронажная система, которая предполагает осмотр ребенка и проведение всех исследований персональным педиатром на дому, чтобы минимизировать риск подхватить ребенку болячку и не подстраиваться под день здоровых детей. Прикрепленный педиатр или врачебный диспетчерский пункт могут оказывать дистанционную информационную поддержку: консультировать по телефону, «Скайпу» и давать рекомендации по уходу за ребенком, что исключает необходимость искать на тематических сайтах в сети Интернет ответы на вопросы, которые первоначально часто возникают у пытливых родителей.

Полис ДМС, в отличие от ограниченного перечня медицинских услуг по ОМС, гарантирует широкий пакет медицинских услуг, поэтому некоторые родители останавливают свой выбор на страховых программах, в которые включены консультации узких специалистов (например, аллергологов, аудиологов, гематологов, специалистов по грудному вскармливанию и т. д.). Самые полные страховые программы включают комплекс оздоровительных процедур: обучение ребенка плаванию (в домашней ванне), остеопатическое лечение, профилактические массажи и др.

В перечне услуг по полису ДМС может быть указана вакцинация не только отечественными, но и импортными препаратами.

В связи с тем, что чаще всего услуги по ДМС оказываются в частных медицинских учреждениях, последние, в отличие от городских поликлиник, оснащены современным медицинским оборудованием и предметами мебели для самых маленьких пациентов.

Неоспоримым недостатком полиса ДМС является его высокая стоимость. Она зависит от перечня и объема приобретаемых услуг; количества и уровня медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание медицинской помощи; списка заболеваний, которые подлежат лечению у ребенка. Кроме того, страховые компании при определении стоимости полиса ДМС для новорожденных применяют повышающий коэффициент, то есть такой полис стоит дороже, чем для детей дошкольного и школьного возраста, поскольку в раннем возрасте дети в силу психофизиологического состояния больше подвержены риску заболеваний и требуют тщательного ухода. Если в течение срока действия полиса ДМС страховые случаи (заболевания) не наступят, то уплаченные денежные средства страховой компании родителям ребенка не возвращаются. Является ли полис ДМС необходимым — это индивидуальное решение родителей малыша, однако представляется, что при огромном многообразии страховых программ можно найти оптимальную по соотношению «цена — качество».