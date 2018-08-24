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Новый буклет расскажет жителям Челябинской области всю правду о полисе ОМС
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Новый буклет расскажет жителям Челябинской области всю правду о полисе ОМС 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский ФОМС выпустил для пациентов специальный буклет, рассказывающий о полисе обязательного медицинского страхования.
Он содержит всю необходимую информациюо документе: что представляет собой полис ОМС, какие формы действуют на территории области, зачем нужна диспансеризация и почему каждому пациенту необходимы профилактические мероприятия.
В памятке представлен перечень прав и обязанностей застрахованных, а также сроки оказания разных видов медицинской помощи. И, кроме того, путеводитель по сайту ФОМС Челябинской области с указаниями на полезные сервисы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, буклет распространяется бесплатно на всей территории Челябинской области.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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