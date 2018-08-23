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Кожа прижилась: девочка, обгоревшая на южноуральском озере, продолжит лечение дома
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Кожа прижилась: девочка, обгоревшая на южноуральском озере, продолжит лечение дома 

74.ru 19 минут назад
Фото: 74.ru
Шестилетнюю Дашу, получившую тяжелые ожоги во время семейного отдыха на озере Чебакуль, в пятницу выпишут из больницы. Как сообщила мама девочки, операция по пересадке кожи прошла успешно, но ребёнку предстоит ещё несколько раз посетить пластических хирургов.
С конца июля девочка перенесла несколько операций
— Мы сами ещё не видели, что там под повязками, — рассказала мама девочки Алёна Миронова. —
Но пока на лице остаются красные пятнышки, пройдут они или нет, будет зависеть от реакции организма. Даша уже обходится без обезболивающих и очень хочет домой.
Новые перевязки семья будет делать уже в поликлинике по месту жительства. Мама девочки проконсультировалась с пластическими хирургами.
— Нам сказали, что предстоит две-три операции, в том числе по восстановлению уха, а это 30–40 тысяч рублей каждая. Будем копить, у нас в запасе есть как минимум полгода, — отметила мама Даши. — Сейчас главное — приобрести мазь, чтобы заживали рубцы. Самая эффективная стоит более двух тысяч рублей, а наносить её нужно два раза в день.
После реабилитации семья намерена обратиться в суд, чтобы взыскать все расходы с родителей мальчика, который облил Дашу жидкостью для розжига.
Инцидент на озере Чебакуль произошел в конце июля. Огонь в мангале для шашлыков разводил, используя розжиг, десятилетний мальчик из компании, отдыхавшей рядом. Струя горючей жидкости попала на девочку, и та в буквальном смысле загорелась. Даша получила ожоги 15 процентов тела, у неё пострадали шея, руки, лицо и ноги.
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