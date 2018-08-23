Мужчин решили уничтожить

В России молодыми мамами становятся в пенсионном возрасте, в то время как на Западе женщины вовсе отказываются рожать. Почему так происходит, покажет РЕН ТВ

Возраст родам не помеха, доказала москвичка Галина Шубенина. Выносить и родить здоровую девочку она смогла в 60 лет. Обладательница предыдущего рекорда, Наталья Суркова , решилась на позднюю беременность в 57 лет — чтобы любимый человек не остался без наследников.

История Галины началась гораздо печальнее: в возрасте 29 лет погиб ее единственный сын. Галина Шубенина признается: если бы не эта потеря, она бы вряд ли осмелилась вынашивать ребенка в позднем возрасте. Врачи рекомендуют делать это до 35 лет: уже после 45 лет риск родить ребенка с синдромом Дауна возрастает до 3%.

Но все обошлось благополучно. За поздние роды Галина Шубенина признана рекордсменом России. Ее дочери уже 3 года, она растет в полной семье: папа принимает активное участие в воспитании ребенка. А Галину тревожит то, что полные семьи становятся редкостью, и популяризированный образ «сильной женщины» этому способствует:

— Сейчас в жизни у нас, может быть, поменялось что-то. Раньше мужчина был — глава семьи, посмотреть на моих родителей, на родителей мужа. Сейчас женщины имеют образование, достаток, то есть очень самостоятельные и могут сами содержать себя, детей — и не очень-то хотят замуж выходить.

Действительно, на Западе многие женщины отказываются не только от брака, но и от деторождения, добровольно проходят медицинскую стерилизацию. Как идеалы феминизма и гендерного равенства разрушают семейные ценности, и кто зарабатывает на этом деньги, покажет РЕН ТВ в новом спецпроекте «Зачем уничтожают мужчин?»

Какой ценой женщины XXI века стали независимыми — и кто за это расплачивается? Как самая юная миллионерша США заработала состояние на крови — и почему потеряла все? Отчего западные работодатели заменяют мужчин на женщин? Зачем мать американского подростка-трансгендера тоже поменяла пол? И какая страна бывшего СССР стала инкубатором для однополых пар США?

Смотрите в новом документальном проекте «Зачем уничтожают мужчин?» — в пятницу, 24 августа, в 21:00 на РЕН ТВ.