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Пропавшая в ямальской тундре девочка найдена живой спустя две недели
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Пропавшая в ямальской тундре девочка найдена живой спустя две недели 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что информация поступила по спутниковой связи, подробностей о том, где была девочка все это время пока нет.
Напомним, 15-летняя Светлана Евай ушла в соседнее стойбище 8 августа 2018 года. Девочка направлялась к брату, чум которого расположен примерно в 7 километрах от родительского, но до места так и не добралась.
До 11 августа родственники искали ребенка самостоятельно, а спустя трое суток после пропажи ребенка обратились в правоохранительные органы. К поискам ребенка привлекли авиацию, спасателей «Ямалспаса», полицию, следователей и добровольцев.
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