Пропавшая в ямальской тундре девочка найдена живой спустя две недели

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что информация поступила по спутниковой связи, подробностей о том, где была девочка все это время пока нет.

Напомним, 15-летняя Светлана Евай ушла в соседнее стойбище 8 августа 2018 года. Девочка направлялась к брату, чум которого расположен примерно в 7 километрах от родительского, но до места так и не добралась.