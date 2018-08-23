Из больницы выписали второго ребенка, пострадавшего при нападении мужчины в Энгельсе

САРАТОВ, 23 августа. / ТАСС /. Врачи выписали из больницы второго ребенка, получившего травмы в результате нападения взрослого мужчина на пятерых детей в Саратовской области. Об этом сообщила в ходе рабочей поездки в Саратов уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее СУ СК РФ по Саратовской области начало проверку по факту нападения на детей в городе Энгельсе 11 августа. Конфликт возник между пятью детьми в возрасте до 11 лет и 9-летним ребенком. В ссору вмешался отец последнего, он причинил детям различного рода телесные повреждения. Двоих из них госпитализировали, одного мальчика выписали спустя несколько дней.

"Я внимательно слежу за этой ситуацией, конечно, она меня возмутила до глубины души. Но самое главное, что дети идут на поправку. Один мальчик, которому особенно сложно со здоровьем,

его уже выписали из больницы", — сказала Кузнецова.