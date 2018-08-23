Максим Виторган опубликовал пронзительный пост в память о своей матери

Актер тяжело переживает, что родного человека нет рядом.

Максим Виторган поделился с поклонниками своей болью. Сегодня, 23 августа, у его мамы день рождения, но, к сожалению, ее уже нет в живых. Актриса театра и кино Алла Давидовна Балтер ушла из жизни 14 июля 2000 года. Максим Виторган по-прежнему остро ощущает невосполнимую потерю. Он посвятил любимой маме трогательный пост в личном блоге и показал ее милое детское фото.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

23 Авг 2018 в 1:37 PDT Сегодня твой день рождения. Исполнилось бы 79. Этой частице «бы» 18 лет. Вся наша жизнь с тобой уже как будто не наша и не с нами. Воспоминания-ощущения затвердевают и превращаются в холодный гранит знания. Я уже не помню, как это, не чувствую запахов, прикосновений — я просто знаю, что было это так-то и помню я вот эдак. Наша жизнь ушла. Растворилась. И только вдруг секунда: «Хочу к маме!..» И нет ее — следующие секунды затолкали в спину…Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем… Но ты же всегда могла что-то придумать и все объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..

— с болью написал Максим Виторган.

Пронзительные слова растрогали подписчиков актера до слез. «Она — ваш ангел хранитель», «Максим, как вы прекрасно говорите о маме всегда…», «Одна из самых красивых актрис! Стиль, элегантность, шикарные волосы! Она была особенной! Помню!», «До зубной боли в сердце…», «Очень сильно… до слез…», «Как мне близки ваши чувства и ваши слова, Максим🤔💕 только я о папе, 13 августа было 19 лет как он ушел», «Светлая память. Господи, как важно, чтобы родители были с нами как можно дольше… До глубины души тронули Ваши слова», — откликнулась аудитория на трогательный пост Максима Виторгана.

Напомним, что известный актер — многодетный отец. Младший сын Платон родился 18 ноября 2016 года в браке с Ксенией Собчак . Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

4 Июл 2018 в 6:59 PDT Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

8 Мар 2018 в 10:28 PST Помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущего брака — 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Девушка уже пошла по стопам отца и стала актрисой. Даниил же в этом году только окончил школу.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

1 Мар 2018 в 7:43 PST К слову, недавно телеведущая Ксения Собчак рассказала о достижениях сына в 1 год и 9 месяцев. Мальчик восхитил подписчиков своими умениями.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

5 Авг 2018 в 12:42 PDT 1 год и 9 месяцев сегодня. 18 — наше счастливое число ❤️ Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!

— похвасталась звездная мама.

«Очень приятно видеть вас такой — любящей и нежной. 🌹Вам очень идёт быть мамой», «Круто, мой пока не считает», «Предложения из 5 слов в 1,9 — это очень круто👍», «Так у вас вундеркинд растет», «Вы молодцы👍❤! Мой сыночек еще не говорит, только три слова, хотя нам уже 1 год и 11 месяцев», «Ничего себе 👍🏻👍🏻», «Вы в 2 года уже считаете до 10? Надо же», — восхитились подписчики. Многие также отметили, что в развитии мальчика наверняка немалую роль играют и гены его талантливых родителей.

Отметим, что Ксения чуть раньше признавалась: Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы». Даже под другими новыми постами можно найти такие комментарии, но многие поддерживают Ксению за то, что она не побоялась изменить свои взгляды и начала иначе относиться к малышам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

4 Июн 2018 в 1:01 PDT Фото: Instagram @xenia_sobchak, @mvitorgan