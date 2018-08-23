Нет мест и записи: с какими трудностями столкнулись родители при получении сертификатов на кружки в Ижевске

Настоящим квестом стало для родителей записать ребенка в кружки. С 1 августа в Удмуртии стали выдавать сертификаты на дополнительное образование, а 20 августа на сайте допобразование18.рф стартовала сама запись в секции. Но у мам и пап осталось много вопросов к системе.

Подводные камни

Я зашла на сайт в тот же день, когда стартовала запись. В личном кабинете сразу же отражается номинал сертификата. В моем случае это 3 695 рублей.

Здесь же указано, что этой суммой я могу оплатить кружки до 31 декабря 2018 года, а потом будет новое зачисление, — рассказывает Татьяна Коновалова , мама 7-летнего Никиты.

Она уже решила записать сына на робототехнику у себя в Устиновском районе, но тут возникла проблема.

Ни в моем районе, ни в ближайших записи нет. Я позвонила по указанному на сайте номеру, и мне сказали, что запись на эти направления еще не открыта, делится женщина.

Если в выбранном кружке нет места, посмотрите наличие свободных мест в других учреждениях

По словам специалистов, родители, у которых не получается записаться через интернет, могут сделать это по старинке — самостоятельно дойти до интересующего их кружка и записаться там. А если там попытаются отправить на сайт, то можно смело обращаться к директору учреждения, так как на месте записывать должны всех желающих, если есть свободные места.

К слову о робототехнике. В последние несколько лет популярно отправлять детей в технопарк Кванториум, где есть учебные программы по техническим и инженерным специальностям. Запись туда тоже стартовала 20 августа и количество мест ограничено.

У тех, кому не хватит места для начала занятий с 1 сентября, также примут заявление на зачисление. Возможность обучаться в Кванториуме может появится уже в сентябре, поскольку в первый месяц занятий происходит отсев среди занимающихся: кто-то понимает, что ошибся с выбором, кому-то не подходит расписание занятий, сообщил в пресс-службе Минобрнауки Удмуртии.

Следующая запись будет в январе 2019 года. А еще в Кванториуме есть платные места для обучения.

От 5 минут до 1,5 часов

Получить сертификат, по словам Татьяны, достаточно просто. Они вместе с сыном пришли за ним в ближайшую к дому школу на улице Барышникова.

В коридоре второго этажа была живая очередь из родителей, кто-то пришел с детьми. Мы спросили, кто последний, и оказались шестыми.

В среднем на получение уходит не более 5 минут, но время может затянуться: из-за тех, кто пытается пройти вне очереди и из-за длинных консультаций со специалистами зачастую у родителей много вопросов и на них могут отвечать по 15 минут.

Татьяна Коновалова потратила на получение сертификата в целом около 1,5 часов.

Как получить?

Сертификаты выдаются в уполномоченных организациях, чаще всего школах. В Ижевске, например, открыто 30 мест, куда могут обратиться родители.

Шаг 1: Предоставить пакет документов. Специалист вносит данные в компьютер самостоятельно.

Документы (обязательно оригиналы): свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет паспорт) паспорт родителя СНИЛС ребенка свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (для детей до 14 лет, не имеющих паспорта)

Шаг 2: Расписаться в бумажном заявлении с двух сторон (специалист распечатает его на месте).

Шаг 3: На отдельном листочке указать свой номер телефона и адрес электронной почты.

Шаг 4: Тут же родитель получает бумажный сертификат с идентификационным номером, логином и паролем для входа с личный кабинет.

Шаг 5: В этот же день на электронную почту приходит письмо об успешной регистрации на сайте и создании реестровой записи с номером сертификата.

Шаг 6: Используя полученный логин и пароль, войдите на сайт допобразование18.рф.

Шаг 7: Записать на кружки можно с 20 августа, на портале-навигаторе допобразование18.рф.

Шаг 8: Зайдя на сайт, родители увидят список кружков, которые можно оплатить по сертификату, а также те, которые будут доступны бесплатно для вашего ребенка.

Будь в курсе

Сертификат получит каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Это идентификационный номер из 10 цифр, который выдает система.

Стоимость сертификата определяется каждым муниципалитетом и варьируется от 9 до 14 тысяч рублей на один учебный год.

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