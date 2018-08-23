Как выбрать школьную форму (а если ребенок крупный? А если высокий и худой?)

Тем, чьи дети не ходят в школу, кажется, что форма здорово упрощает родителям жизнь. На самом деле найти школьную одежду хорошего фасона и из качественного материала, купить и не потратить при этом годовой запас нервов и денег — не самая простая задача. Но есть подсказки.

Покупать форму лучше в августе: так больше шансов угадать с размером. Если приобрести одежду в середине или в начале лета, есть возможность увидеть, как брюки превратятся в бриджи: ребенок может вытянуться за лето. Впрочем, если родители все время покупают одежду одной и той же марки и представляют размерный ряд, то купить школьную форму можно и заранее. Однако отрывать от нее ярлычки и ценники сразу не надо: если ребенок все-таки вытянется на 2 размера, неподошедшую одежду можно будет сдать в магазин.

Мальчики

Мальчику, если есть возможность, лучше купить пять рубашек — на каждый день недели. Тогда даже если в 8 утра четверга на воротнике обнаружится пятно, можно не переживать, что ребёнок пойдёт в школу неопрятным.

Брюк тоже лучше иметь несколько, 3-4 пары. Тогда и стирать их придётся реже, и испачкать их до критичного состояния не получится. Хорошие брюки выбрать можно практически в любом ценовом диапазоне. Классические со стрелками есть в Gulliver (но они иногда плохо переносят типичные развлечения на переменах — так что для непосед лучше выбрать более бюджетный вариант). Брюки с тефлоновым покрытием — идеальны для активных детей: колени на таких брюках не протираются, грязь практически не прилипает, и при этом изделие «дышит». Такие брюки есть в коллекциях Next.

Выбирая обувь, нужно думать прежде всего об удобстве ребёнка: лучше покупать ботинки из натуральной кожи. Хорошую обувь школьнику можно купить в Zara, Geox. Чем менее строгие будут ботинки, тем лучше. Также нужно обратить внимание на материал подошвы: она не должна скользить и оставлять следов на полу при резком торможении. Если подошва красит паркет в черный цвет, родители будут постоянно получать замечания или просьбы купить ребенку другую обувь. А скользкая подошва может быть причиной травм.

Разные марки ориентируются на разные типы фигур. Для высоких мальчиков можно найти одежду в Гулливере и United colors of Benetton, для крупных есть польские производители в Дочках-сыночках.

Девочки

Девочкам можно приобрести меньшее количество блузок (особенно если в школьную форму входит платье). Тогда комплект на неделю может выглядеть так:

Юбка-блузка-жилет

Блузка-сарафан

Платье

Юбка-блузка-кардиган

Платье-кардиган

Многослойные комплекты хороши тем, что позволяют регулировать температуру в зависимости от погоды и работы отопления.

Вот чем стоит запастись, так это колготками: их точно нужно минимум 5 пар. Выбирая юбки и платья, отдайте предпочтение длине до колена — в них удобнее бегать на перемене. На крупных девочек можно найти форму в Остине, Modis и H&M. Для миниатюрных школьниц можно поискать вещи в Acoola и United colours of Benetton. Ткань не должна быть колючей, слишком плотной или слишком тонкой. Тонкий трикотаж быстро потеряет форму и вытянется, а жёсткая ткань будет стеснять движения (не только при беге, но и на письме, например, если речь о пиджаке). При примерке нужно попросить ребёнка подвигаться, помахать руками, чтобы понять, насколько ему удобно.