Джоли и Питт неожиданно решили объединиться ради детей

Анджелина и Брэд уже около двух лет не оформляют развод. И все из-за того, что артисты не могут договориться, с кем останутся их дети. И если старший ребенок четы уже достиг возраста, в котором по американским законам он может выбирать место жительства, то судьбу остальных пяти наследников необходимо решать через суд.

Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной. Ранее актриса заявила на заседании, что ее супруг страдает от алкоголизма, часто, опьянев, бывает буйным и поэтому представляет опасность для детей. Однако заявление артистки не подтвердилось, ее адвокаты не смогли представить достаточно доказательств.

Меж тем Питт принял ответные меры и сообщил, что Джоли страдает от проблем с психикой: подвержена депрессиям и имеет расстройство пищевого поведения, якобы она плохо влияет на эмоциональное состояние детей. Брэд до последнего настроен отстаивать свои права перед Фемидой.

Видимо адвокатам голливудских знаменитостей все же удалось договориться и объединить артистов ради будущего детей, так как дело сдвинулось с мертвой точки. В течение следующего месяца группа специалистов будет собирать информацию об артистах как о родителях, опрашивать детей, наблюдать как строятся межличностные отношения в семье и налажен ли быт.

Полученный доклад огласят в суде и исходя из этого планируется установить «постоянный порядок общения»: либо у детей будет один главный представитель, либо опека над ними будет поделена пополам. Примечательно, что юристы готовили мирное соглашение в течение нескольких месяцев.