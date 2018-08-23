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Джоли и Питт неожиданно решили объединиться ради детей
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Джоли и Питт неожиданно решили объединиться ради детей 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметились подвижки. Лед тронулся и знаменитости сели за стол переговоров.
Анджелина и Брэд уже около двух лет не оформляют развод. И все из-за того, что артисты не могут договориться, с кем останутся их дети. И если старший ребенок четы уже достиг возраста, в котором по американским законам он может выбирать место жительства, то судьбу остальных пяти наследников необходимо решать через суд.
Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной. Ранее актриса заявила на заседании, что ее супруг страдает от алкоголизма, часто, опьянев, бывает буйным и поэтому представляет опасность для детей. Однако заявление артистки не подтвердилось, ее адвокаты не смогли представить достаточно доказательств.
Меж тем Питт принял ответные меры и сообщил, что Джоли страдает от проблем с психикой: подвержена депрессиям и имеет расстройство пищевого поведения, якобы она плохо влияет на эмоциональное состояние детей. Брэд до последнего настроен отстаивать свои права перед Фемидой.
Видимо адвокатам голливудских знаменитостей все же удалось договориться и объединить артистов ради будущего детей, так как дело сдвинулось с мертвой точки. В течение следующего месяца группа специалистов будет собирать информацию об артистах как о родителях, опрашивать детей, наблюдать как строятся межличностные отношения в семье и налажен ли быт.
Полученный доклад огласят в суде и исходя из этого планируется установить «постоянный порядок общения»: либо у детей будет один главный представитель, либо опека над ними будет поделена пополам. Примечательно, что юристы готовили мирное соглашение в течение нескольких месяцев.
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