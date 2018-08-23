Московский омбудсмен по правам ребёнка призвал не подходить к усыновлению путём запретов

Изменяя требования к приёмным родителям, нельзя действовать только путём запретов. Ситуации всегда бывают разные, и подходить к ним нужно по-разному, заявил Infox.ru уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что её ведомство готовит «законодательные предложения», согласно которым число приёмных детей в семьях в ближайшее время может быть ограничено. Одновременно будет предложено серьёзно ужесточить требования к желающим взять ребёнка на воспитание и к психологическому обследованию потенциальных опекунов и усыновителей.

«Какая-то очень странная, с потолка взятая мера. У нас есть семьи, которые прекрасно справляются и с пятью детьми, и с восемью, и больше. Я думаю, что у нас просто такая психология вообще законодательства — ограничить, запретить», — прокомментировал инициативу Минпросвещения Бунимович.

По его словам, в данной сфере надо более тонким инструментом действовать. «Я понимаю, почему возникли опять такие проблемы, но нельзя всегда действовать только путём подобных лобовых запретов на все ситуации одновременно, это разные ситуации, и нужно подходить к ним по-разному», — констатировал омбудсмен.