Низкую рождаемость в Финляндии объяснили недосыпом

Свыше половины финских родителей заявили, что отказались от планов прибавления в семействе из-за усталости.

Одной из основных причин усталости более 60% финнов называют хроническое недосыпание. Чаще других на отсутствие достаточного количества сна жалуются матери-одиночки и родители из малоимущих семей, сообщает Yle.

Еще одно причиной отказаться от прибавления в семействе финны назвали ожидания окружающего общества и отсутствие поддержки со стороны близких родственников и друзей.

В исследовании, проведенном в университете Ювяскюля, приняло участие свыше 1,7 тыс. человек, имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Рождаемость в Финляндии снижается седьмой год подряд. В 2017 году в Финляндии родилось меньше детей, чем когда-либо в 21 веке. Численность населения растет только за счет иммиграции.

В конце июля финская делегация на Европейских университетских играх в Коимбре (Португалия) заявила, что россияне домогались и пытались изнасиловать финскую волейболистку.