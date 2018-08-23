Ещё
Низкую рождаемость в Финляндии объяснили недосыпом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Низкую рождаемость в Финляндии объяснили недосыпом 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Свыше половины финских родителей заявили, что отказались от планов прибавления в семействе из-за усталости.
Одной из основных причин усталости более 60% финнов называют хроническое недосыпание. Чаще других на отсутствие достаточного количества сна жалуются матери-одиночки и родители из малоимущих семей, сообщает Yle.
Еще одно причиной отказаться от прибавления в семействе финны назвали ожидания окружающего общества и отсутствие поддержки со стороны близких родственников и друзей.
В исследовании, проведенном в университете Ювяскюля, приняло участие свыше 1,7 тыс. человек, имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Рождаемость в Финляндии снижается седьмой год подряд. В 2017 году в Финляндии родилось меньше детей, чем когда-либо в 21 веке. Численность населения растет только за счет иммиграции.
В конце июля финская делегация на Европейских университетских играх в Коимбре (Португалия) заявила, что россияне домогались и пытались изнасиловать финскую волейболистку.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Продавщицы рынка в Ростове-на-Дону отбили девочку у педофила У Овечкина родился первенец Пенсионеры разогнали концерт для детей-аутистов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец семье: Шурыгина закрутила с новым мужчиной31
Как выглядели доисторические красотки4
«После лагеря ребенка словно подменили»83
Советские звезды, не родившие детей
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж13
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
04:12
Звезды, переборщившие с пластикой
Звёзды Красота
18:25
Советские звезды, не родившие детей
Звёзды Дети
12:39
Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон
Еда
09:48
Когда мы начнём есть искусственное мясо
Еда
03:10
Что вы не знали о главной блондинке Голливуда
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение