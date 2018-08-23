«Их считают трудными. Но им самим трудно»

Ребёнок

Пятой площадки

Дима — старший ребёнок в многодетной семье. Мальчику

тринадцать, в сентябре он переходит в седьмой класс. У него есть младшие сестра

и брат — Катя и Никита.

Место, где вырос Дима, считается самым опасным в Хабаровске. Это Пятая площадка в Индустриальном районе, которая имеет

бандитскую славу.

Семья Димы всегда была неблагополучной: родители пили,

сколько себя помнят. Два последних года дети живут без отца: он сгорел от алкоголя — скончался после сердечного приступа. Однако и после трагедии дома

мало что поменялось.

Мама ребят не работает официально, живет на социальные

пособия и пенсию по потере кормильца. Год назад она познакомилась с мужчиной,

который стал для Димы отчимом. Он приносит в дом деньги, но тоже пьёт. Семья живёт в трёхкомнатной квартире с подселением. В двух комнатах, которые они занимают, — выцветшие обои, дряхлая штукатурка на потолках, ветхие двери и старые деревянные окна. Обычно здесь грязно, в беспорядке лежат детские вещи. На кухне — старая плита с чёрно-коричневым

нагаром и стойкий запах сигаретного дыма.

Семья стоит на учёте в городской комиссии по делам

несовершеннолетних. Им помогают педагоги и психологи из хабаровского центра

«Переменка». Дима, Катя и Никита пришли туда около года назад.

«На первое занятие их привёл педагог. Я обратила

внимание, что Дима был одет ярко, но небрежно и выглядел в целом как будто

помятым. И он был очень замкнут, словно взрослый человек в депрессии. Потухший

взгляд, глаза в пол. И вдруг его кто-то задел — другой ребёнок. Дима вскочил,

изогнулся, как зверёк, налетел на мальчика. Кое-как оттащили, — вспоминает

педагог «Переменки» Наталья Журавлёва . — Потом я подробнее узнала его историю,

и эта агрессия стала понятной. Скорее всего, отец так относился к мальчику, с ним явно жестоко обращались».

Злость была главной и почти единственной эмоцией

мальчика. Он мог просто, без причины, ударить или унизить младших брата или сестру. Ребёнок не отвечал на вопросы, молчал большую часть времени, а его способом коммуникации стала агрессия.

«До того как ребята пришли к нам, Дима и Катя

пробовали заниматься в цирковой студии, но не продержались там и двух недель. У них трудности внутри, и без помощи извне ребёнок не справляется, — говорит

Наталья Андреевна. — А в цирковой студии вообще сложно: вокруг другие дети,

нужно выполнять правила, соблюдать дисциплину. Кате и Диме — детям с заниженной

самооценкой и растрёпанными нервами — было там некомфортно».

К семейным проблемам и затруднённой коммуникации

прибавляется бедность и отчуждённость от других детей. Дима мог своровать

велосипед во дворе или оскорбить незнакомого человека просто из злости и несдержанности.

Для таких детей создан проект «Мы не трудные, трудно

нам». Этим летом центр «Переменка» выиграл президентский грант на полмиллиона

рублей, чтобы помогать подросткам в выборе правильного пути.

Детское

неблагополучие

Полное название «Переменки» — Автономная

некоммерческая организация «Социально-психологическая служба поддержки

»Возрождение семьи». Главная идея — помочь детям в 12−14 лет определиться с профессиональными

интересами и научиться простому общению — без конфликтов и агрессии. «Дети, которые растут в проблемных семьях, с трудом находят своё место. Они не заняты, неорганизованны, теряют интерес к учёбе. Для них важнее всего ощутить свое будущее и что они будут делать в нём, — отмечает Наталья Журавлёва. — Это серьёзная проблема. Дети, которые не могут найти себя, устроиться в жизни, — первые кандидаты в алкоголики, наркоманы и правонарушители».

Проект разработан для того, чтобы увлечь детей раньше,

чем они потеряют интерес к жизни в обществе.

«Мы привыкли говорить, что подростки трудные. А ведь

им самим очень трудно. Часть детей, которые войдут в проект, уже состоят на учёте

в комиссии по делам несовершеннолетних. Это половина целевой группы. В основном

сюда входят безнадзорные дети, чьи родители не справляются с воспитанием», — объясняет

Наталья Журавлёва.

У таких ребят не развиты социальные навыки. Они трудно

приживаются в любых подростковых коллективах и не интересуются учёбой.

«Вторая половина целевой группы — дети из неполных

семей. Чаще всего это мамы-одиночки, им самим нужна помощь. Детям в таких

семьях очень тяжело, они берут удар на себя», — продолжает педагог.

Подростки чувствуют себя неуспешными — в первую

очередь в учёбе и затем в остальном.

«Если ребёнок понимает, что он последний всегда и во всём, и об этом ему говорят педагоги, и ругают родители, и сверстники не идут

на контакт — это очень сложно. А если в семье четверо-пятеро детей — ещё сложнее. В итоге ребёнок выходит из школы с ощущением неблагополучия, — объясняет

Наталья Журавлёва. — А мы хотим показать им, что мир на самом деле — благополучный.

Что на Дальнем Востоке есть куда устроиться, есть кому принять их. Что они могут научится сами решать свои проблемы». Рабочими

руками

В проект возьмут 15 подростков. Все они пройдут раннюю

профессиональную ориентацию. Центр заключит соглашения с хабаровскими

предприятиями, где дети смогут посмотреть на работу в разных сферах.

Предварительные договорённости уже есть с автомастерской, кондитерской и автобусным перевозчиком.

Подростки выберут свои направления, разделятся на три группы по пять человек. И каждая группа пройдёт пять мастер-классов в течение

пяти месяцев.

«Скорее всего, предприятий будет больше трёх, чтобы

дети не смотрели каждый раз на одно и то же. Планируем включить в проект

экскурсии в МЧС и пожарную часть. Возможно, столярное производство и пластиковые окна, — говорит директор «Переменки» Павел Богатырёв . — Хочется,

чтобы дети увидели не то, как люди сидят в офисе, а работу руками. Особенно

интересно это будет для парней». Такой механизм поможет презентабельно показать простые

рабочие профессии. Планируется, что дети смогут получить первоначальные навыки

работы прямо на производстве, а мастера буду учить подростков работать. Этим и уникален проект — в Хабаровске нет аналогов, рассчитанных на столь раннюю

профориентацию.

«Когда юноше исполняется 16−18 лет, он уже перед

порогом, и решать нужно быстро, куда поступать. А неблагополучным подросткам

сделать правильный выбор крайне тяжело. Чаще всего они вообще не понимают, что хотят делать и кем работать», — объясняет Павел Богатырёв.

«Пять звёзд» — одна из крупнейших транспортных

компаний Хабаровского края — уже дала добро на экскурсии и занятия. Дети смогут

увидеть, как работают водители и автомеханики.

«Конечно, мы покажем ребятам, как работаем. Вообще это полезно, хотя бы просто для расширения картины мира ребёнка, — считает директор

„Пяти звёзд“ Юрий Васильев . — Ребята узнают, что и откуда берётся, во сколько

выходят автобусы и когда заходят обратно в парк, как идёт техническое

обслуживание и ремонты, что такое смотровые ямы и зачем они нужны. Дети поймут,

интересно ли им будет работать в нашей сфере».

Кстати, на кондитерской фабрике ребята из центра

«Переменка» уже были. Вместе с педагогами они ездили на фабрику «Хабаровская». Смотрели,

как оформляются торты. А потом им предложили мастер-класс — украсить для себя

пирожные.

«Дети сами украшали бисквиты масляным кремом, а потом

вместе пили чай. И им было интересно! — вспоминает педагог-психолог «Переменки»

Мария Валетова. — Для нас в такие моменты показательно, как ребята ведут себя. Если им скучно,

начинается возня, балаган и хаос: кто-то толкает друг друга, кто-то задирает

соседа, кто-то просто болтает. А тут дети внимательно слушают, спокойно ведут

себя. Никто не поссорился ни в кондитерской, ни в автобусе на обратном пути.

Все уехали сытыми и довольными». Молот

и наковальня

Второе направление — развитие духовно-нравственных

ценностей: патриотизма, любви и уважения к людям. Для ребят организуют занятия

в военно-патриотическом центре «Взлёт». Кстати, там они тоже смогут поработать

руками. «Как-то мы уже были во „Взлёте“. Там есть небольшая

кузница, горн. И мальчишки ковали гвозди. Каждому ребёнку давали металлический

прутик, его нужно было положить на угли. Потом надо разжигать угли, поддувать

жар мехами, — вспоминает Павел Богатырёв. — Каждый парень поработал мехами,

посмотрел, какая нужна интенсивность и температура. Мастер рассказывал, до какого состояния должен раскалиться металл, как увидеть нужный цвет, когда

именно можно ковать».

Мальчишки выстроились в очередь. Те, кто постарше,

справлялись сами. А помладше ковали вдвоём: один держал щипцами гвоздь и поворачивал его, а другой бил молотом. А потом готовый гвоздь с шипением опускали

в раствор.

«Пацанам именно это интересно — работа руками, когда

что-то получается сделать из ничего, — говорит Павел. — А потом кузнец

показывал им доспехи, которые выковал сам, и они были в восторге. Такой же реакции от детей мы ожидаем на нашем проекте. К тому же я думаю, что рабочие

навыки пригодятся ребятам на протяжении всей жизни».

Навык

общения

Третье направление — развитие социальных навыков и улучшение эмоционального состояния подростков. Педагоги и психологи будут

проводить тренинги, которые создадут у детей ощущение собственного успеха. Подросткам, которые агрессивно ведут себя, педагоги

спокойно и по-доброму объясняют, что это плохо в первую очередь для них.

Жестокость как инструмент воспитания не работает.

«Сильный — не тот, кто машет кулаками. А тот, кто справляется

с собой и своими эмоциями и не делает зла другим. Никакой работодатель не выбирает склочных сотрудников», — объясняет педагог.

Один из самых важных методов воспитания — игры на развитие навыков общения, вдумчивости и сохранения внимания.

«У нас есть подборка домашних игр. Сейчас используем

настольную игру «Гномы-вредители», она работает по принципу «Мафии», — рассказывает

Мария Валетова. — Суть

в том, что нужно построить туннель до золоторудной жилы. Каждому ребёнку я раздаю карточки с частью туннеля. Задача гномов-строителей — протянуть этот

туннель, а гномов-вредителей — завалить его».

Играть могут до десяти человек одновременно. У «хороших» гномов на карточках изображены кирки и отсеки туннелей, у «плохих» — сломанные

тачки и битые фонари. Но никто не знает, какое амплуа у соседа.

«Когда дети только начинают знакомиться с игрой,

выносить это сложно. Конкуренция в игре тут же превращается во взаимные обиды и выяснение отношений уже после игры. Три месяца назад, в самом начале, если я отлучалась на несколько минут, дети тут же ругались и доиграть до конца не получалось, — говорит Мария

Валетова. — Дети из нашего центра не всегда могут контролировать свои эмоции,

им нужно время, чтобы понять: это всё-таки игра, но правила соблюдать нужно.

Вообще любые дети остро воспринимают проигрыш, но нашим ребятам это особенно

тяжело».

Педагоги центра будут использовать такие же игры на контактность, когда запустят проект «Мы не трудные, трудно нам».

«Чтобы быть успешным в игре, нужно внимание, нужно

прислушиваться к другим игрокам, сохранять спокойствие и самоконтроль. А ещё это умение распознавать ложь и ладить в коллективе. Эти способности пригодятся

ребятам на будущей работе, — отмечает Мария Валетова. — Дети приходят к нам очень

разными, разного возраста и характеров. Как взрослые люди, которым нужно

влиться в рабочий коллектив».

В диалоге

Год назад Дима и Катя не могли себя контролировать,

ругались и оскорбляли других детей. Они ходили только парой и держались

особняком от взрослых и детей.

Сейчас, пройдя тренинги в «Переменке», ребята

чувствуют себя спокойнее, идут на диалог, не избегают прикосновений, у них появились друзья.

«Ребята опять научились доверять и улыбаться. Мне кажется, у Димы даже походка стала другой, — говорит Наталья Журавлёва. — Всё это оттого, что ребёнок поменял отношение к тебе, стал увереннее».

Диму удалось включить в коллектив благодаря кружку

робототехники и рисованию. Оказалось, у парня талант — рисует он тоньше и выразительнее своих сверстников.

«Сейчас на занятия вместе с сыном иногда приходит

мама. И это тот случай, когда дети вытаскивают родителей из кризиса. Редко, но такое бывает. Ей самой сложно: её, как ребёнка, ругают за неудачи, за бедность

и пристрастие к алкоголю. Но в последнее время мы не видим ее выпившей, — отмечает

Наталья Журавлёва. — Вообще в этой семье поражает любовь детей к родителям

несмотря ни на что».

В школе говорят, что Дима стал лучше учиться. Но когда

он уйдёт из «Переменки», есть риск, что парень вернётся в прежнюю жизнь.

Поэтому его взяли в программу «Мы не трудные, трудно нам». После школы он сможет быстро освоить уже знакомую и интересную профессию. Что именно это будет

— пока не известно. Мама не планирует отправлять Диму в десятый класс, да и сам Дима этого не хочет. Поэтому уже через два года подросток должен будет

выбрать — что делать дальше и какую профессию получать.

«Без отца в семье сложно сделать верный выбор. И сейчас, как старший брат, мальчик примеряет на себя роль отца. Проект даст Диме

толчок, и парень будет успешным и целеустремлённым. Люди, прошедшие такие сложности,

не складывают рук, не надеются на авось, — говорит Наталья Андреевна. — Я думаю, что скоро Дима будет успешным и поможет своим младшим».

Это главная цель проекта — помочь семье на раннем

этапе. Пока мальчишки не стали асоциальными злодеями, а семьи ещё готовы идти

на диалог.

«В своей обыденной жизни мы видим узкий круг профессий

— те, с которыми сталкиваемся постоянно. Кассир, кондуктор, учитель… А остальные? Если ребёнок никуда не выезжает и не ходит, ему трудно понять, чего

он вообще хочет и что ему нравится, — поясняет Мария Валетова. — А когда подросток пообщается с людьми, которые сами построили своё дело, с нуля создали компанию, то поймёт,

что при желании своими руками и головой можно очень многого достичь».

Занятия начнутся 1 сентября. Сейчас идут последние

приготовления: выбор предприятий, где дети будут изучать взрослое мастерство.

Ежегодно педагоги «Переменки» планируют адаптировать к жизни в обществе и труду

120 подростков. Через десять лет благодаря этому проекту Дальний Восток получит

больше 500 мастеров своего дела, которые могли бы оказаться на дне общества.