Российская чиновница объяснила закрытие сельской школы фразой «Будущего нет»

Глава администрации Алатырского района Чувашии Нина Шпилевая на встрече с жителями села Алтышево объявила о закрытии местной школы и объяснила это низкой рождаемостью и безысходностью жизни. Видеозапись опубликована в паблике «LiveCorr» во «ВКонтакте».

«Принято решение. Детей нет, будущего нет, село практически вымирает. В районе умерло 482 человека, родилось 170. Я виновата, что детей нет? Рабочих мест нет, будущего нет!» — сказала чиновница.

Не захотевшие переводить своих детей в другую школу селяне вступили в дискуссию с Шпилевой. Одна из новых жительниц начала возмущаться ситуацией, но чиновница отказалась отвечать ей и заявила, что будет общаться только с «коренными» жителями. Женщины стали прогонять друг друга из зала, и в итоге чиновница собрала свои вещи и ушла.