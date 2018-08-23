Школа доброты. Мама борется за самостоятельность сына

Каждый сентябрь мы отпускаем своих детей еще на шаг дальше от себя. Заплетаем банты в косы, утюжим складки на форменных брюках, покупаем самый красивый букет, плачем, растрогавшись на линейке, и молча просим про себя: пятерок, друзей, чтоб поступил, чтоб не болел, чтоб все сложилось — в той жизни, в которую мы однажды отпустим их совсем.

Жизни, в которой так важен будет пример, когда-то поданный взрослыми. Важными будут уроки сострадания и умения даже на своем празднике помнить о тех, кому сейчас не везет. Важным будет общее дело, которое цементирует отношения внутри семьи не хуже праздничного торта. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап, уже отложивших деньги на букет к 1 сентября, всех бабушек и дедушек, вырастивших самые красивые гладиолусы на дачных грядках, и всех учеников российских школ, которые вот-вот пойдут в очередной класс, присоединиться к акции «Цветы жизни» и в День знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей-подопечных фонда, родители которых не могут самостоятельно оплатить их лечение.

В школу в ходунках

В акции уже принимают участие школы 25 регионов России! Крым, Осетия, Чувашия, Костромская область, Алтайский край… У нас в Ульяновской области в срочной помощи нуждается 9-летний Владик Кулачков.

Влад — рыжий, улыбчивый, зеленоглазый. Таких любят снимать в «Ералаше». Вот и Влад в форменной серой тужурке снят на фоне классной доски. Крупный портрет. А потом смотришь на следующую картинку: а там этот улыба стоит посреди класса на цаплиных подгибающихся ножках, опираясь на красные металлические ходунки. По-другому Влад ходить не может, у него ДЦП. Мозговое кровоизлияние во время родов. За свою жизнь Влад перенес 5 операций, и то, что пошел в 1 класс, пусть и на ходунках, — их результат, и, конечно, успех. Мама борется за самостоятельность для сына неустанно, папа — умер 5 лет назад. К сожалению, сейчас у Влада прогрессирует деформация коленных суставов, поэтому даже на ходунках он ходит не совсем правильно, ровно, как мы. Если не остановить процесс, то деформация пойдет дальше и затронет сначала стопы, потом тазобедренные суставы… Мама не говорит этого вслух, но мы знаем, куда ведет этот путь. В постель. К лежачему образу жизни. И никакого вам больше ералаша. В России спасения мальчику не предложили. А вот греки выяснили причину проблемы (врачебная ошибка на предыдущем этапе хирургического вмешательства), предложили пути решения, дали хороший прогноз.

Давайте, подарим будущее Владу Кулачкову!

Каждой присоединившейся к всероссийской акции школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фотографиями подопечных школьного возраста — и пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в срочном лечении сверстников помочь. Пусть это будет день самых важных знаний — Человека о Человеке. День, когда мы учим детей добру.

Для оплаты операции и лечения Владика в греческой клинике требуется 15 600 евро, эти средства избавят ребёнка от болей в ногах и помогут увереннее ходить в любимую школу.