«Мама, я не узнаю буквы». Как школьники справляются с дислексией

Представьте, что вы открыли книгу, но не можете ничего прочитать, потому что не узнаёте букв. Непонятные символы прыгают перед глазами, и никак не складываются в слова. Вам не удаётся понять, о чём написано, но при этом нужно выполнить домашнее задание по этому тексту. А на следующий день на уроке написать по теме контрольную работу.

С подобными проблемами сталкиваются многие школьники. Одним не удаётся правильно воспринимать цифры и числа, и, как результат, выполнять задания по математике. Другие не могут правильно писать: буквы, схожие по написанию, для них «на одно лицо», и поэтому грамматика для них — сложная наука, не поддающаяся логике. При этом такие дети, как правило, по интеллекту и уровню кругозора превосходят своих ровесников.

О том, как школьники справляются с дислексией, читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Сменили четыре школы

Дисграфия, дискалькуляция, дисорфография, трудности с чтением, синдром дефицита внимания и гиперактивности — всё это проявления одной генетической особенности. Если ваш ребёнок позже, чем остальные дети начал говорить, ему было трудно шнуровать ботинки и застегивать пуговицы, сложно давалось знакомство с буквами и цифрами, он медленно читает, очень неразборчиво пишет с ошибками, то обязательно надо знать, что это за особенность — дислексия.

Эксперты утверждают, что у таких детей на освоение школьной программы уходит значительно больше времени, чем у их сверстников. Но это в лучшем случае, а в худшем они просто становятся закоренелыми двоечниками. И родители, и педагоги порой не вникают в суть проблемы, и склонны махнуть на них рукой, считая обычными лодырями. Таким школьникам редко удаётся донести до взрослых, почему им трудно учиться, и они замыкаются в себе. Вместо того, чтобы регулярно слушать упрёки в свой адрес, дети предпочитают прогуливать уроки. Тогда их шансы получить знания и хорошее образование тают вместе с надеждой родителей, что их ребёнок станет успешным человеком.

«Мама, я не узнаю буквы в книге, и о том, какое слово написано, угадываю по смыслу предложения», — услышала однажды от сынка мама пермского четвероклассника Инна Скворцова.

О проблеме ребёнка она узнала, когда сын пошёл в школу. Возникли трудности в обучении, которые не удавалось преодолеть, сколько бы времени родители не уделяли ребёнку. Мама стала искать информацию в интернете, и у неё возникли подозрения, что у мальчика дислексия. Затем диагноз подтвердился, и началась битва за знания. Сменили четыре школы в надежде найти понимающих педагогов, и в итоге перешли на домашнее обучение.

Каждый десятый — дислектик

В департаменте образования города пояснили, что детям с подобными отклонениями подходят индивидуально. Их выявляют учителя в первом классе на основе письменных заданий учеников, или же логопеды с помощью тестов.

«Таких детей от 5 до 10% от общего числа школьников. Диагноз могут установить и на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которую ребёнок проходит по инициативе школы или родителей. Если у ребёнка дислексия, то ему присвоят статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Таким детям рекомендуют обучение по адаптивной образовательной программе, для них должны создавать специальные условия обучения», — говорят в департаменте.

На практике всё получается не так гладко, как хотелось бы.

«Я занимаюсь с несколькими школьниками, у которых есть проблемы, связанные с дисграфией и дислексией. Одной девочке в школе отказали в обучении по адаптивной программе. Пояснили это тем, что в ПМПК школа ребёнка не направляла, это была инициатива родителей. Значит, рекомендации комиссии школа не обязана выполнять, — рассказывает логопед Алина Треногина. — Думаю, это нарушение права ребёнка на образование и повод обратиться в прокуратуру. Руководители учреждений при этом хорошо знают, что ученику нужна адаптивная программа, учитель должен написать её, с учётом особенностей ребёнка. Но, вероятно, для педагогов это лишняя работа, и не все хотят её выполнять. Иногда родители договариваются с учителем, чтобы ребёнку ставили «тройки» и не трогали. К экзаменационным тестам таких детей просто «натаскивают». Кроме того, многим детям с такими отклонениями нужны постоянные занятия с логопедами, но в школах их нет, ставки сократили».

То, что в школах помогают не всем, а только единицам, подтверждает статистика департамента образования Перми. По его данным, всего в школах города по адаптированной программе в 2017-2018 учебном году обучался 171 ребенок. Но мы помним, что проблемы, связанные с дислексией, существуют у каждого десятого ученика. Получается, что, у основной массы таких пермских ребят отклонения либо не выявили, либо родители самостоятельно пытаются её решать. Что же делать?

«Звёздочки на Земле»

Специалистов, которые знают, как решать проблемы дислектиков, в России очень мало. Как правило, пока глубоко погружаются в этот вопрос только некоторые отчаянные родители, у детей которых вывили такие трудности. Чтобы помочь детям, иные мамы даже меняют сферу деятельности. В Перми же экспертов по подобным отклонениям у детей и вовсе единицы. К одному из них мы обратились, чтобы разобраться, что же делать родителям дислектиков, можно ли от неё избавиться и могут ли такие дети найти своё место в жизни и стать успешными.

«Прежде всего такие дети нуждаются в особой поддержке и любви родителей, — считает декан факультета правового и социально-педагогического образования Пермского государственного социально-педагогического университета Венера Коробкова. — Я бы посоветовала родителям и учителям посмотреть художественный фильм «Звездочки на Земле» о мальчике, имеющим проблемы дислексии. После просмотра родителям будет легче понять своего ребенка, и любить его, не смотря на его особенности. А педагоги смогут прочувствовать переживания маленького человека в ситуации, когда ему сложно и он нуждается в защите и поддержке, но получает обратную реакцию».

По словам Венеры Коробковой, родителям также важно как можно раньше обратиться к хорошим специалистам в сфере логопедии и дефектологии. Только вот искать их надо опытным путём. Возможно, придётся не раз сменить логопеда или дефектолога, пока не найдётся тот, занятия с которым будут давать результат.

«Часто бывает достаточно двух-трёх занятий в неделю или же пятидневного курса методом погружения по системе Рональд Дейвиса. Дислексия не исчезнет, но с помощью специалистов ребёнок научится с ней жить. В дальнейшем он приспосабливается к своим особенностям, понимает, что ему нужно больше времени на изучение материала в школе», — уверена эксперт.

Как ни странно, у дислектиков есть преимущество, благодаря которому они могут стать более успешными в жизни, чем их беспроблемные ровесники.

«Им сложнее удаётся осваивать чужие знания, но легче придумывать что-то своё, что будет кардинально отличаться от общепринятых представлений. Именно так произошло с Леонардо да Винчи, Стивом Джобсом, Биллом Гейтсом, Альбертом Эйнштейном, Уолтом Диснейем, Генри Фордом, Джемми Оливером и другими известными дислектиками. Поэтому родителям важно развивать у ребёнка с раннего детства творческие способности — актерские, музыкальные, художественные, спортивные, хореографические, исследовательские, технические и т.п.» — рекомендует Венера Коробкова.