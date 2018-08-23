Куда пойти с детьми в Москве в выходные 25-26 августа

Гараж-сейл издательства «Самокат»

Ура! Издательство «Самокат» устраивает большую распродажу в кафе «Андерсон» (видимо, пока их собственная редакция все еще не открылась после переезда). Купить здесь можно будет и новинки, и распродажные книги, и познавательные книжки, и комплекты по супер-ценам.

Например, обещают книги по 100 и 200 рублей, будет тот самый тираж Осенней, Летней и Ночной книги Сузанны Ротраут Бернер с уценкой (и небольшим браком) по 300 рублей. Еще будут комплекты за 1000 рублей: 3 любые книги про 14 лесных мышей, «Одиссей» + «Троя» Ивана Поммо , 3 любые книги серии Пижамарама, 2 больших эко-книги.

кафе «Андерсон» на Соколе (Ленинградский проспект, 74 стр 8)

25 и 26 августа с 11:00 до 20:00 «День детей» в Парке Горького

Центральный парк Москвы отмечает 90 лет масштабным фестивалем, который пройдет с 25 августа по 2 сентября. Воскресенье, 26 августа, будет целиком посвящено детям.

В программе: открытие детской площадки «Салют» (это в самом деле невероятный и очень красивый комплекс с девятью игровыми зонами), творческая лаборатория и дискотека «День непослушания», игры в Зеленой школе, полезный лекторий «Мела», школа «Лиза Алерт» и финальный концерт участников шоу «Голос. Дети».

Полную программу праздника ищите здесь.

Парк Горького (Крымский вал, 9)

26 августа, 10:00-21:00 Фестиваль детской музыки «Карусель мелодий»

«Аптекарский огород» впервые устраивает фестиваль детской музыки.

В программе: концерты, музыкальные спектакли, танцы народов мира, лекторий, музыкальные игры, мастер-классы, мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, читальный зал, зона свободного музицирования. Можно будет играть на разных инструментах, петь, танцевать или просто валяться на траве. Для детей постарше будут дворовые игры, для малышей — шатер с развивающими занятиями.

Аптекарский огород (проспект Мира, 26)

25-26 августа, 10:00-18:00 0-3, 3-6, 6-9 лет 300 рублей

Концерт классической музыки от проекта «Вместе с мамой»

И еще одна музыкальная история для детей — струнный квартет Caprice выступит на свежем воздухе с программой произведений русских композиторов (Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович, Бородин).

Так как концерт рассчитан на родителей с маленькими детьми, можно спокойно бегать, кричать, танцевать или громко плакать: музыканты знают своих слушателей и продолжат играть в любом случае. А после концерта дадут детям посмотреть поближе на инструменты и даже позволят потрогать некоторые из них.

ВДНХ, Виноградный домик Детского посольства (Проспект Мира, д.119, стр.137)

25 августа, 11:30-12:30 0-3, 3-6 1200 рублей (взрослый плюс ребенок)

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВЫХОДНЫХ:

10 отличных новых мультфильмов, которые вы могли не видеть

8 семейных комедий для вечера выходного дня 9 мест в Москве, где познакомить детей с животными (здесь нет ни одного зоопарка!)