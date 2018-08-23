Необычные сладости попробуют дети и их родители 1 сентября в центре Вологды

Дюжина ведущих туроператоров города проведут для детей и родителей презентацию экскурсий по Вологодской области. В качестве подарка вологжанам состоится обзорная экскурсия в центре Вологды. Горожан ждут с 12 до 17 часов на площади Революции в первый день осени. 1 сентября центр Вологды станет «Городом знаний».

Вологжане узнают о программе экскурсий на целый год. Презентация туров пройдет в шатре у «Зуба». Каждая фирма подготовила конкурсы с сюрпризами. В 14 часов «Вологодские зори» проведут часть обзорной экскурсии по пл. Революции для всех желающих. С 12 до 14.30 «Перекресток» предложит угадать на вкус вологодские фермерские товары в гастрономической викторине.

«Это будут различные сладости. Также мы предложим поучаствовать в краеведческой игре-бродилке. Это мини-вариант нашего интерактива для школьников, — говорит директор турфирмы «Перекресток» Ксения Коричева. — В первый раз турфирмы города проводят такую презентацию для родителей с детьми и школам. Это замечательно, потому что хочется, чтобы внутренний туризм развивался».

Напомним, совместно развивать детский туризм решили городские власти и турфирмы Вологды. Последние два года объемы школьных экскурсий сократились почти наполовину за последние два года. Подобные ярмарки, как 1 сентября, позволят вологжанам оценить весь спектр предлагаемых туров и составить план экскурсий на целый год.