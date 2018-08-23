Ростовские малыши разобрали плитку на Пушкинской ради башни и песочницы

А на что ты способен, когда хочешь поиграть? Ответ на этот вопрос ростовские детсадовцы продемонстрировали всем желающим. Фотография необычной детской площадки появилась в паблике «Ростов Главный». Местом для игр малыши избрали улицу Пушкинскую, быстро разобрав тротуарное покрытие они устроили себе песочницу, а ненужные кирпичики тротуарной плитки выстроили в милую башенку.

«Суровые ростовские дети! После работы прогуливался по Пушкинской. Посреди улицы находятся детские горки. Теперь есть и песочница!» — написал очевидец.

Курьезное фото набрало сотни лайков, ростовчане веселятся и одновременно недоумевают, как же надо было уложить покрытие, что его запросто разобрали маленькие дети? Сторонники порядка возмущены тем, что родители малышей не пресекли подобную игру и не остановили вандализм.