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Ростовские малыши разобрали плитку на Пушкинской ради башни и песочницы
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Ростовские малыши разобрали плитку на Пушкинской ради башни и песочницы 

Деловое сообщество 1 час назад
А на что ты способен, когда хочешь поиграть? Ответ на этот вопрос ростовские детсадовцы продемонстрировали всем желающим. Фотография необычной детской площадки появилась в паблике «Ростов Главный». Местом для игр малыши избрали улицу Пушкинскую, быстро разобрав тротуарное покрытие они устроили себе песочницу, а ненужные кирпичики тротуарной плитки выстроили в милую башенку.
«Суровые ростовские дети! После работы прогуливался по Пушкинской. Посреди улицы находятся детские горки. Теперь есть и песочница!» — написал очевидец.
Курьезное фото набрало сотни лайков, ростовчане веселятся и одновременно недоумевают, как же надо было уложить покрытие, что его запросто разобрали маленькие дети? Сторонники порядка возмущены тем, что родители малышей не пресекли подобную игру и не остановили вандализм.
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