Агрессивные собаки. Кто виноват в нападении животных на детей

В столице участились случаи нападения собак на детей. 21 августа в одной в квартире на юге Москвы на 9-летнюю девочку напал питбуль. Ребенка доставили в Морозовскую детскую больницу. На следующий день, 22 августа, подобное ЧП произошло на севере города. Во дворе дома на 7-летнюю девочку напала собака. По словам мамы ребенка, пса бойцовской породы выгуливали малолетние дети. Следственный комитет начал проверку инцидентов.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как избежать подобных случаев и кто виноват в собачьей агрессии.

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова отметила, что Госдума прорабатывает вопрос о том, чтобы запретить содержать в доме собак бойцовых пород.

"Я четко уверена: такие собаки должны быть на поводке и с намордником. Владельцы ни в коей мере не должны спускать их с поводка", — сказала Зотова. Она добавила, что к самим владельцам тоже должны быть четкие требования: у них должна быть справка о состоянии здоровья, в том числе психического, они должны пройти обучение, прежде чем приобрести такую собаку, и получить сертификат о том, что они прослушали эти курсы, а собака должна пройти дрессировку.

Кроме того, по мнению Зотовой, собаки бойцовских пород должны быть «зарегистрированы и чипированы». «Если у человека загородный дом, пусть держит, но в городе — это повышенная опасность. В семьях с детьми не должно их быть. Неизвестно, когда у собаки какое настроение, как она себя поведет», — отмечает собеседница портала Москва 24.

Она добавила, что необходимо закрепить особые требования как к самим владельцам, так и к животным и их содержанию. Закон «Об ответственном отношении к животным» прошел первое чтение, в осеннюю сессию Госдума должна его рассмотреть, рассказала Зотова. «Тема острая, и она должна найти правовое регулирование», — заключила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы.

Внимание к животному Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский считает: прежде чем завести собаку, нужно подумать о том, что любое животное требует внимания, кормления, содержания и главное — воспитания.

"Очень много людей, которые заводят собак и не думают, что кроме того, чтобы потратить деньги на еду и врачей, нужно потратить деньги и время на воспитание, на дрессировщика, на кинолога, который будет подсказывать и воспитывать", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в обществе сложилось стереотипное представление о породе питбуля, это стало синонимом агрессии. «На самом деле питбули бойцовские проводят бои между собаками, не с людьми. Собаки таких пород агрессию могут проявлять к собакам, не к людям. Такой случай должно что-то спровоцировать. Либо это неблагополучная семья, либо собака спала, ее ударили, что-то этому должно предшествовать», — считает кинолог.

В любом случае, по мнению Уражевского, ответственность лежит на родителях в этом случае, не на собаке. «Нужно к воспитанию собаки, как к воспитанию ребенка, подходить профессионально», — отметил эксперт.

Вина хозяев С ним согласилась руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. Она рассказала, что заводить собак нужно с умом — не важно, питбуль это или болонка.

"Заводить собаку нужно с пониманием, что это не игрушка, это живое существо, у которого есть определенная масса, характер и зубы. И чем больше масса и возможность нанесения ущерба, тем более осторожным нужно быть", — считает Борисенко. При этом она отметила, что люди часто страдают и от покусов декоративных собак, но это не получает широкой огласки.

Она подчеркнула, что питбуль априори не является бойцовой породой, поскольку если эта собака и ее предки не дрались в ринге, «гладиаторских боях». «Это просто собака — спортивная собака, домашняя, собака-компаньон, но не бойцовая. Бойцовая собака — это узкоспециализированная профессия, а не просто порода», — заметила Борисенко.

Собеседница портала Москва 24 особо подчеркнула, что заводить в семье с ребенком собаку — это двойная ответственность. «Отношение между животным и ребенком нужно выстраивать. У нас две крайности — или ребенку позволяется все, например, лезть в уши и глаза собаке. В таком случае действительно рано или поздно собака может атаковать. Либо родители не разрешают трогать собаку, а когда ребенок пытается ее погладить, она пускает в ход зубы», — рассуждает Борисенко.

По ее мнению, порода собаки не имеет значения. «Всегда покусы внутри семьи собакой ребенка — это проблема не породы, это проблема родителей: хозяев собак, которые неправильно воспитали животное и неправильно воспитали ребенка в отношении поведения к животному», — подчеркнула Борисенко.

При этом она добавила, что когда собака кусает планомерно, это означает не первый случай конфликта. «Начинается все с небольших проявлений — зарычал, прикусил, немного укусил — обычно это игнорируется, пока не доходит до максимума», — поделилась собеседница портала Москва 24.

"Агрессия в данном случае — это вина не собаки, а хозяев собаки. Возможно она не сознательная, не умышленная, но лежит только на хозяевах собаки. Если ты не уверен в своих силах, если у тебя нет денег на нормальную собаку, на кинолога, нет времени, которое ты готов тратить на то, чтобы воспитывать эту собаку — не бери собаку, иначе будут происходить подобные ситуации", — заключила эксперт.

Евгения Маркова